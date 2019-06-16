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Допомагали вбивати українців: опубліковані фото італійських найманців

STYLERВійна    16.06.2019 - 18:29
Допомагали вбивати українців: опубліковані фото італійських найманців
На Донбасі оголосили підозру трьом найманцям Л/ДНР з Італії (фото: facebook.com)

Терористи з Італії працювали на окупантів "Л/ДНР"

На Донбасі виявили трьох найманців з Італії, які допомагали терористичним угрупуванням так званих "ДНР" та "ЛНР" вбивати українських військових. Про це повідомив заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін на своїй Facebook-сторінці.

За словами В'ячеслава Аброськіна підрозділи Донецької та Луганської областей зібрали вичерпні докази щодо незаконної діяльності італійських найманців. Зібраних доказів достатньо для того, щоб притягнути іноземців до відповідальності, які за гроші скоювали злочини відносно українського народу.

Заступник голови Нацполіції опублікував фото і дані про злочинців.

 Палмері Андреа (Palmeri Andrea),17.07.1979 р. н., уродженець провінції Ліворно, громадянин Італії.

Допомагали вбивати українців: опубліковані фото італійських найманців

На Донбасі оголосили підозру трьом найманцям Л/ДНР з Італії (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Каругаті Габрієль (Karugati Gabriel) 28.03.1989 р.н., громадянин Італії. 

Допомагали вбивати українців: опубліковані фото італійських найманців

На Донбасі оголосили підозру трьом найманцям Л/ДНР з Італії (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Каваллері Максіміліано (Cavalleri Massimiliano), 09.11.1975 р.н., громадянин Італії.

Допомагали вбивати українців: опубліковані фото італійських найманців

На Донбасі оголосили підозру трьом найманцям Л/ДНР з Італії (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Усім трьом найманцям оголосили підозру за участь у незаконних терористичних формуваннях.

"Вони не повинні бути забутими, прийде час та вони обов'язково будуть будь-де відловлені, як звіри, та будуть відповідати за скоєні злочини на території нашої країни", - пише В'ячеслав Аброськін

Нагадаємо, раніше ми писали, що письменник-терорист, посібник бойовиків на Донбасі Захар Прилепін розповів, скільки найманців з Росії приїхало на окуповані території Донецької і Луганської області зі зброєю.

До слова, причиною смерті російського бойовика Валерія Іванова, який відбував покарання у Дрогобицькій виправній колонії №40 у Львівській області, стало падіння з драбини.

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