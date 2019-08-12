Допомагає тільки батькам: Комаровський розвіяв міф про популярний препарат для дітей

Доктор Комаровський відповів на запитання батьків про те, чи допомагає сироп з коренем солодки від кашлю. Відео своєї відповіді дитячий лікар розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Комаровський зазначив, що корінь солодки абсолютно не допомагає при кашлі ні дітям, ні дорослим, ні будь-якому іншому пацієнтові.

"Корінь солодки дуже допомагає батькам, які дають його дітям. Продавцям, які його продають батькам. Ну і виробникам, які відповідно, виробляють препарати на основі кореня солодки. Звертаю вашу увагу, що в переважній більшості випадків, ну в 99%, кашель у дітей, не потребує ніякої фармакологічної допомоги", - заявив Коморовський і пояснив, що кашель у дітей лікується зовсім іншим способом.

"Кашель у дітей лікується, а ми повинні розуміти, що не просто кашель лікується, а лікується хвороба, яка викликає кашель. Як полегшити кашель при будь-якій хворобі? Можна лише двома способами: оптимізація параметрів повітря, яким дихає дитина, тобто – повітря чисте, прохолодне, вологе. І друге – вплив на реологію мокротиння, тобто, вплив на в'язкість слизу. Якщо повітря прохолодне, вологе і людина багато п'є і є надлишок рідини або хоча б немає нестачі рідини - то дихальні шляхи не пересихають, мокрота волога і її легко відкашляти", - пояснив дитячий лікар і вказав на популярну помилку багатьох батьків.

"На жаль, люди, схильні недооцінювати організацію догляду за дитиною ось саме в цьому форматі: повітря, їжа, питво. І переоцінюють значимість ліків. І традиційно, ментально, коли ми зволожуємо, провітрюємо, поїмо, але не даємо ліки, ми погані, ми не дбаємо про дитину. Так прийнято вважати", - висловив свою думку дитячий лікар і зазначив, що багато разів уже пояснював, що батьки орієнтуються на думку оточуючих, наприклад, на думку бабусь.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський розповів про невідкладну допомогу дитині.

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