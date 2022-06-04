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Як допомогти собі під час панічної атаки: поради психолога

Фото: як допомогти собі під час панічної атаки (pixabay)
Автор: Олександр Мороз

Відчувати страх під час війни - це нормальна реакція організму людини на події, що відбуваються навколо. Але варто розуміти, що високий рівень тривоги в будь-який момент може перерости в панічну атаку.

Про те, як розпізнати перші симптоми панічної атаки та допомогти собі, розповіла психолог та психотерапевт Марина Сорокіна.

Зокрема, вона рекомендує сфокусуватися на диханні.

"Порахуйте кількість вдихів та видихів, зверніть увагу на те, чи вдається стабілізувати та заспокоїти дихання", - радить експерт.

Усі випуски проекту "Подолати. Психологічна підтримка" доступні на порталі музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Як відомо, Фонд Ріната Ахметова допомагає людям, які пережили війну, зокрема надає екстрену психологічну підтримку тим, хто виїхав з епіцентрів бойових дій в Україні з 2014 року.

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