Як допомогти підлітку у перехідному віці: поради доктора Комаровського

Доктор Євген Комаровський розповів, як правильно пережити перехідний вік підлітка. У цей період гормональні зміни заподіюють дискомфорт, як дитині, яка перетворюється у дорослу людину, так і її близьким, що часом страждають від перепадів настрою, грубості і відстороненості підлітка.

Батьки підлітка звернулися до Євгена Комаровського за допомогою. Доктор дав низку порад, як максимально пом'якшити цей складний період.

За словами педіатра, по-перше, інтенсивність і тяжкість фізіологічних проявів часто визначається генетикою, тому якихось радикальних способів полегшення стану підлітка немає. Але допомогти можна здоровим харчуванням, доглядом за тілом, загартовуванням і спортом.

По-друге, батьки повинні невпинно розповідати своєму чаду, що всі через це проходили і немає нічого страшного - виросли, живі, здорові, радіємо життю. Фрази, ніби, "от якби ти бачив портрет нашого дідуся в твоєму віці - він був такий страшний! А потім он у якого красеня перетворився! Подивись на фото і переконайся", - можуть допомогти підлітку.

По-третє, якщо є проблема акне, то існує безліч медичних способів допомогти: особливі креми, гелі, гормональні препарати.

Комаровський розповів про проблеми перехідного віку у підлітків (фото: pixabay.com)

Якщо ж сидіти в чотирьох стінах, не займатися спортом, зловживати чіпсами та солодкими газованими напоями, то проблеми з зовнішністю будуть обов'язково, - заявляє доктор Комаровський.

"Загалом, проблема підліткового віку комплексна, і вирішувати її потрібно кваліфіковано і спільними зусиллями - вчителів, психологів, лікарів і батьків", - пише педіатр.

Раніше ми писали про те, що Комаровський розповів, як потрібно діяти при харчовому отруєнні.

Також Євген Комаровський розповів про два препарати, які обов'язково повинні бути в дитячій аптечці.

Нагадаємо, доктор Комаровський розвінчав міф про корисність лікувальних банок і попередив батьків, що ця процедура може бути дуже небезпечна для дітей дошкільного віку.