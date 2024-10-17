Заметно похудевшая солистка KAZKA похвасталась фигурой в купальнике: горячие фото

Так, артистка недавно вернулась домой и решила продемонстрировать новые фото с отпуска.

"Уже в поезде домой. Берусь за основную часть фото, потому что в Исландии и правда не было желания брать телефон в руки", - подчеркнула певица.

Также она продемонстрировала свою фигуру в купальнике. Для отдыха она выбрала черный комплект с белой окантовкой, состоявший из лифа и плавок с высокой линией талии. Невооруженным глазом видно, что Зарицкая очень похудела.

Александра Зарицкая (фото: instagram.com/kazka.band)

Как отреагировали в сети

Фолловеры известной певицы также отметили изменения в ее фигуре:

"Шикарная, похудела"

"Чудесно выглядете"

"Шикарная".

Что известно об Александре Зарицкой

Александра Зарицкая - украинская певица, солистка группы KAZKA, участница шоу "Голос країни" и "Х-фактор".

В 2017 году она вместе с Никитой Будаш создала группу KAZKA. В этом же году коллектив презентовал свой первый сингл, с которым музыканты прошли кастинг на шоу "Х-фактор".

В 2018 году группа приняла участие в украинском национальном отборе на "Евровидение-2018", где заняла 15-е место.

В мае 2023 года певица объявила о помолвке с Павлом Тараненко. Он - музыкант и motion-дизайнер. Влюбленные знакомы много лет, но встречаться начали лишь накануне полномасштабной войны в Украине. Их отношения быстро стали серьезными: пара начала жить вместе, а вскоре решила стать семьей.

В 2024 году солистка KAZKA рассказала, что свадьбу они с любимым сыграют уже после окончания полномасштабной войны.

Александра Зарицкая со своим бойфрендом (фото: instagram.com/kazka.band)