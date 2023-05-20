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Ошибки в лечении высокого давления, которые могут привести к инфаркту или инсульту

Как нельзя лечить высокое давление (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

При лечении артериальной гипертензии (гипертонии, АГ), когда постоянно повышенное давление, следует быть очень осторожными. Нельзя делать перерывов, не устраивать "каникул", если стало лучше.

О главной ошибке в лечении АГ рассказала в Instagram врач Анна Калиневич.

Не ориентируйтесь исключительно на свои жалобы

Нельзя принимать лекарства от давления, когда вы почувствовали себя плохо. Например, когда заболела голова или зашумело в ушах.

Если вас ничего не беспокоит, не следует отказываться от регулярного приема лекарства от гипертензии.

"Это очень опасная и неправильная позиция!" - предостерегает врач.

Что может привести к инфаркту или инсульту

Привести к гипертоническому кризу и сердечно-сосудистой катастрофе - инфаркту и инсульту, по словам врача, могут:

  • Так называемые "больничные каникулы" (отказ от приема препаратов на несколько дней).
  • Самостоятельное снижение дозы препарата.
  • Нерегулярный прием назначенных врачом препаратов для снижения давления.

"Принимать назначенные врачом препараты нужно постоянно", - подчеркнула кардиолог.

Большой помощью могут стать немедикаментозные меры:

  • здоровое питание с ограничением употребления соли;
  • увеличение физической активности;
  • нормализация массы тела;
  • отказ от курения;
  • существенное снижение употребления алкоголя;
  • достаточный ночной сон.

Вышеперечисленные меры могут нормализовать артериальное давление у пациентов с небольшой степенью повышения. Кроме того, могут во многих случаях уменьшить дозу лекарства у пациентов с очень тяжелой гипертонией.

"Всегда поддерживайте связь со своим врачом. Если возникают вопросы, их задают врачу, а не Google", - советует врач.

Какое давление нормальное для всех возрастов и состояния

Врач-кардиолог Юлия Смерека в своем блоге в Instagram дает следующие показатели для взрослых в возрасте от 18 до более 80 лет:

Фото: instagram.com/likarsmereka

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