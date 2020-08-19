Помідори можуть викликати свербіж і висип: кому не можна їх їсти

Помідори можуть бути дуже небезпечні, а не тільки приносити користь. Про це повідомила лікар дієтолог Наталія Круглова. Медик зазначила на велику кількість органічних кислот в складі цих овочів - ця риса робить продукт небезпечним для людей з гастритом, виразкою, іншими хворобами шлунково-кишкового тракту в стадії загострення.

Потроху додавати в раціон помідори можна тільки коли загострення пройде. Також при захворюваннях шлунково-кишкового тракту краще не їсти овоч в свіжому вигляді", - зазначила експерт виданню "МедікФорум".

Якщо ви алергік, то краще не їсти помідори. Томати провокують викид гістаміну, медіатора, який впливає на прояв алергії у всій її красі, з почервоніння шкіри, свербінням, висипом.

За словами лікаря, в день потрібно вживати не більше 200 грамів цих овочів, тобто приблизно два плоди.

Медик зазначає, що в ідеалі потрібно чергувати в раціоні свіжі і приготовані томати.

При термічній обробці в томатах підвищується концентрація антиоксидантної речовини лікопін, що скорочує ризик захворювань серцево-судинної системи та раку, але в той же час тепловий вплив руйнує вітамін С.

Як ми раніше повідомляли, деякі продукти, які вважаються шкідливими, насправді мають корисні якості.