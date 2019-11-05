"Помітив" своє колесо: у Києві зганьбили маршрутчика (відео)

У Києві люди шоковані діями водія маршрутки, який справляв нужду на вулиці, прямо на колеса транспортного засобу. Про це повідомляє Київ Оперативний. Чоловік мочився на колесо, хоча поруч є багато туалетів. Інцидент стався біля метро "Харківська".

"Метро Харківська, поруч безліч закладів з безкоштовними туалетами, але ні - треба "помітити" своє колесо. Може водіям громадського транспорту потрібно підгуки видавати?" - написали під відео.

Користувачі мережі обурилися такою поведінкою водія громадського транспорту в Києві. Але деякі виправдовують чоловіка і пишуть, що він пристаркуватий і у нього могло "прихопити".

Людина - істота розумна! Ось наприклад, кіт бігає по всьому периметру своїх володінь і позначає кожен кущ, дурний. А людина позначила колесо, проїхалася по маршруту і всі вже знають, хто головний на секторі!

Цей хоч вийшов. На кінцевій 21 водії навіть не виходять, стоїть на сходах і поливає, а поруч біотуалет спеціально для водіїв.

На кінцевій Героїв Дніпра водії маршруток так засцали все навколо, що проходячи повз просто очі виїдає при тому, що в Оазисі поруч є безкоштовний громадський туалет.

Водій літній уже, прихопило, напевно, де встиг там і попісяв.

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