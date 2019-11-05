"Помітив" своє колесо: у Києві зганьбили маршрутчика (відео)

У Києві помітили водія маршрутки, який на людях справляв нужду на вулиці
У Києві люди шоковані діями водія маршрутки, який справляв нужду на вулиці, прямо на колеса транспортного засобу. Про це повідомляє Київ Оперативний. Чоловік мочився на колесо, хоча поруч є багато туалетів. Інцидент стався біля метро "Харківська".
"Метро Харківська, поруч безліч закладів з безкоштовними туалетами, але ні - треба "помітити" своє колесо. Може водіям громадського транспорту потрібно підгуки видавати?" - написали під відео.
Користувачі мережі обурилися такою поведінкою водія громадського транспорту в Києві. Але деякі виправдовують чоловіка і пишуть, що він пристаркуватий і у нього могло "прихопити".