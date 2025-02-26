Умерла Мишель Трахтенберг - звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров"

Согласно информации от источников, тело Трахтенберг было обнаружено около 8:00 утра в среду в престижном жилом комплексе One Columbus Place, который имеет 51 этаж и находится вблизи Сентрал-Парк-Саут.

Сообщается, что актриса недавно перенесла операцию по пересадке печени. В последние месяцы Трахтенберг публиковала в социальных сетях посты, которые вызывали беспокойство. Мишель Трахтенберг (фото: instagram.com/michelletrachtenberg)

На некоторых фото она выглядела истощенной и слабой, что побудило некоторых ее поклонников обратить внимание на значительную потерю веса и предположить, что она могла стать жертвой наркотиков.

В прошлом году, в январе, Мишель ответила на вопросы обеспокоенных поклонников, заверив их, что она "счастлива и здорова" и не прибегала к пластическим операциям. Мишель Трахтенберг (фото: instagram.com/michelletrachtenberg)

Биография Мишель Трахтенберг

Мишель родилась в семье иммигрантов: ее отец был немцем, а мать - одесситкой, родом из Украины.

Ее карьера началась с приглашения на роль в сериале "Все мои дети", что стало важным шагом в ее профессиональном росте. После съемок родители Трахтенберг использовали новые связи, чтобы поддержать дальнейшее развитие ее карьеры. Мишель Трахтенберг (фото: instagram.com/michelletrachtenberg)

В детстве Мишель приняла участие в съемках нескольких популярных молодежных фильмов, среди которых "Богатенький Ричи" и "Инспектор Гаджет".

В 15 лет она получила роль в сериале "Баффи - истребительница вампиров", что принесло ей популярность среди зрителей.

Переломным моментом в ее карьере стала роль в молодежной комедии "Евротур" (2004), где она сыграла сестру-близняшку одного из главных героев. Эта роль сделала ее секс-символом 2000-х, особенно после известной сцены на пляже. Мишель Трахтенберг (фото: instagram.com/michelletrachtenberg)

После успеха в "Евротуре" Мишель продолжила свою карьеру, в частности в сериалах. Наиболее заметной стала ее роль Джорджины Спаркс в сериале "Сплетница", где она снималась с 2008 по 2021 год. Однако после этого проекта ее карьера потеряла былой размах, и последующие работы уже не имели такого значительного резонанса.

С 2016 года Мишель сосредоточилась на съемках в сериале "Сплетница" и активно вела светскую жизнь, реже появляясь на экранах и проводя больше времени среди модной тусовки. Мишель Трахтенберг (фото: instagram.com/michelletrachtenberg)

Ее личная жизнь не была легкой: актриса имела несколько отношений с актерами и моделями, но ни один из них не привел к созданию семьи.

Громким возвращением на экраны для нее могла стать вероятная роль в перезапуске сериала "Баффи - истребительница вампиров" с Сарой Мишель Геллар. По слухам, продолжение хитового телепроекта хотят реализовать по заказу платформы Hulu. При этом Сара в сериале якобы будет играть другую героиню, а не Баффи. Роль охотницы на вампиров заберет новая актриса, имя которой пока остается засекреченным.

Вас может заинтересовать