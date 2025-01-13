Умерла звезда польского кино Барбара Рыльска (фото)

Барбара Рыльска умерла

После того как это новость появилась в сети, некоторые СМИ написали о том, что умерла не Барбара Рыльска, а ее коллега Барбара Брыльска. Такая путаница произошла из-за похожих имен звезд.

Поэтому журналист издания Radio One Роман Чеярек отреагировал на эту ошибку и подчеркнул, что "подобные ситуации отражают состояние нынешних СМИ". Он обратил внимание на то, что следует тщательно проверять информацию перед ее публикацией. Особенно важно пересматривать несколько раз содержание, чтобы избежать распространения фейковых новостей.

Барбара Рыльска (фото: Кинориум)

Что известно о Барбаре Рыльской

Барбара родилась 20 января 1936 г. Рыльска была также театральной актрисой: играла в театре "Комедия" и "Квадрат" в Варшаве. В списке ее киноработ есть такие: "Последний курс", "Особо опасен", "Неспокойно", "Племянница", "Адам и Ева", "Квартиранты", "Особняк на Зеленой". Знаменитость называли "польской Ширли Маклейн".

В прошлом ее коллега, актриса Калина Ендрусик, в интервью говорила, что если бы Барбара жила в США, то она бы стала настоящей звездой Бродвея.

"Я была самой шумной и самой своенравной выпускницей-актрисой. Однако меня беспокоило отсутствие приватности. Дошло до того, что люди, увидев меня, начали громко высказывать свое мнение... обо мне. Я часто слышала на улице, что я выгляжу хуже, чем по телевизору, и что мне следует одеваться приличнее. Незнакомые люди требовали, чтобы я постоянно пользовалась театральной помадой", - также делилась своими мыслями Рыльска в одном из интревью.

Барбара Рыльска (фото: Кинориум)

Барбара Рыльска (фото: Кинориум)

При чем тут Барбара Брыльска

Что касается Барбары Брыльской, о которой упоминалось выше, это также польская актриса, которой сейчас 83 года. Она известна ролью Нади в советском фильме "Ирония судьбы, или С легким паром". Знаменитость, как и многие другие представители кино, поддерживает украинцев.

В феврале 2023 года Брыльска открыто поддержала Лию Ахеджакову, которую травят в РФ за ее проукраинские взгляды. Сама Барбара называла россиян "проклятым народом" и советовала Ахеджаковой выезжать из страны-агрессора.

"Лия, так держать! Родина, такая родина, ее недостойна. Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы", - говорила она.

Барбаре Брыльской сейчас 83 года (фото: wikipedia)