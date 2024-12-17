Умерла звезда испанского кино Мариса Паредес. Актриса воплотила на экране легендарные роли (фото)

Мариса Паредес умерла

За свою блестящую карьеру она сыграла на экране более 75 ролей, войдя в историю мирового кино благодаря работе с Альмодоваром, о котором уже упоминалось выше.

Режиссер - неоднократный призер Каннского кинофестиваля и член Американской академии искусств. В его работах Мариса сыграла разнообразных персонажей, в числе которых примадонна Бекки Дель Парамо в "Таконе леханос" и писательница Аманда Грис в "Цветке моего секрета". За свою последнюю роль звезда получила номинацию на премию "Гойи".

Мариса Паредес (фото: wikipedia)

Актриса училась в Школе драматического искусства в Мадриде и дебютировала в кино, когда ей было 14. Тогда она снялась в ленте Хосе Осуны "Эта ночь тампо" и Хосе Марии Форке "091 полиция". В 60-х и 70-х годах XX века звезда воплощала на экране роли второго плана. А после прихода 80-х и "Первой оперы" Фернандо Труэбы она окончательно закрепила свой статус знаменитости.

Паредес участвовала в первом полнометражном фильме Труэбы, а также появилась в первых работах других известных испанских режиссеров, например, Агусти Вильяронга.

Но именно сотрудничество с Альмодоваром позволило актрисе оказаться на уровне международного кинематографа и приобщиться к знаковым проектам, которые и сегодня не потеряли своей популярности.

Например, всемирную славу актрисе принесли главные роли в фильмах Педро Альмодовара "Высокие каблуки" (1991) и "Цветок моей тайны" (1995), после чего у нее были роли в знаковых фильмах "Жизнь прекрасна" Роберто Бениньи, "Кроваво-красный" Артуро Рипштейна и "Хребет дьявола" Гильермо дель Торо.

Мариса Паредес (фото: Getty Images)

В 1996 селебрити была удостоена Национальной кинематографической премии Испании. В 1999 получила премию Рудольфа Валентино. А в 2000-2003 годах она возглавляла Академию кинематографических искусств и наук Испании. В 2007 правительство Испании наградило актрису Золотой медалью за заслуги в искусстве.

Личная жизнь Марисы Паредес

В 1970-х Паредес начала отношения с режиссером и сценаристом Антонио Исаси-Исасменди. В сентябре 1975 года у пары родилась дочь Мария Исаси, которая также выбрала своей профессией актерство.

После расставания с отцом своей дочери Мариса стала встречаться с киноведом Чема Прадо. Их отношения начались в 1983 году.