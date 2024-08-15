Умерла звезда фильма "Дневник памяти", которая страдала болезнью Альцгеймера

Голливудской звезде было 94 года. Знаменитость ушла из жизни в своем доме, в городе Индиан-Уэллс, штат Калифорния. Семья не стала раскрывать подробности ее смерти.

Отметим, что недавно ее сын Ник Кассаветис отметил, что его мать находится почтив полном беспамятстве из-за болезни Альцгеймера, которая повлекла за собой деградацию мозга.

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Биография Джины Роулендс

Будущая звезда родилась 19 июня 1930 года.

Училась в колледже, а затем в университете Висконсина и получила актерское образование в Академии драматического искусства в Нью-Йорке.

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Ее дебют на сцене состоялся в нью-йоркском "Провинстаун Плейхаузе", где она начинала работать гардеробщицей.

До конца 1950-х годов Джина играла исключительно в театре, в частности на Бродвее. Ее дебютом в кино стала роль по контракту с Metro-Goldwyn-Mayer в фильме Жозе Феррера 1958 года "Высокая цена любви".

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Роулендс вышла замуж за актера и режиссера Джона Кассаветиса, который снял ее во многих своих фильмах, таких как, например, "Глория" (1980), за роль в котором она была номинирована на "Оскар". Их общий сын Ник Кассаветис снял маму во многих фильмах, в частности, в фильме "Срывая звезды".

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Одна из самых запоминающихся ролей - Элли Гамильтон в фильме "Дневник памяти", который был выпущен ровно 20 лет назад. Ее героиня страдала деменцией и жила в доме престарелых, где о ней заботился муж. Ежедневно он перечитывал Элли дневник, в котором была записана история их любви.

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Джина Роулендс - лауреат четырех премий "Эмми", двух премий "Золотой глобус", а также номинантка на премию "Оскар".

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В 2015 году актриса ушла из Голливуда и перестала сниматься в кино.

У знаменитости осталось трое детей: сын Ник и дочери Александра и Зои. Александа продолжила династию и тоже стала актрисой, а Зои - режиссером.

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