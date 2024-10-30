Умерла звезда "Друзей": какую роль она сыграла в сериале и что известно

Терри Гарр умерла

Номинантки на премию "Оскар" не стало 29 октября, рядом с ней были ее близкие и друзья. Со своим недугом знаменитость боролась не один год. В последнее время Терри сталкивалась с серьезными проблемами со здоровьем. В 2007 году ей сделали сложную операцию на фоне разрыва аневризмы сосудов головного мозга.

Терри Гарр (фото: wikipedia)

Что известно о Терри Гарр

Будущая звезда родилась 11 декабря 1944 года в Америке, штат Огайо. Свою карьеру она начала с юности, хотя путь к популярности не был для нее быстрым. В 1960-х актриса появлялась в роли танцовщицы в различных лентах и эстрадных проектах, и тогда ей удавалось попадать только в массовку, что приносило большое разочарование.

"Меня всегда возмущало то, что я была "массовкой", потому что в те времена, чтобы работать над мюзиклами, вы должны были учиться в течение 10 лет, чтобы быть танцовщицей. И когда ты наконец становилась танцовщицей в кино, тебя записывали в массовку" , - делилась она с журналистами.

В 1968 году Гарр получила свою первую значительную роль в фильме "Голова", после чего ее актерская карьера стремительно начала развиваться. Она появлялась в таких фильмах, как "Разговор", "Молодой Франкенштейн", "Близкие контакты третьей степени" и многие другие.

Конечно, одна из самых ярких ее ролей - роль мамы Фиби Буффе в сериале "Друзья". Также актриса превратилась в Сэнди Лестер в комедии "Тутси", и эта роль принесла ей номинацию на престижную премию "Оскар". Она также приобщилась к съемкам в фильме "Тупой и еще тупее".

Терри Гарр в сериале "Друзья"

Личная жизнь Терри Гарр

В начале 1980-х актриса встречалась с кинорежиссером Роджером Бирнбаумом, а после разрыва с ним завязала отношения с Дэвидом Киппером - врачом, с которым ее познакомила Кэрри Фишер.

В 1993 году Гарр вышла замуж за строительного подрядчика Джона О'Нила, и в ноябре у пары родилась дочь Молли О'Нил. Они развелись в 1996 году.