Умерла звезда "101 далматинца" и "Денниса Мучителя"

Сообщают, что актриса мирно умерла 16 января в окружении своей семьи в Денвилл-Холле.

"Она наслаждалась долгой и прославленной карьерой в театре, кино и на телевидении в течение семи десятилетий, пока слепота не заставила ее уйти на пенсию", - говорится в сообщении источника.

Джоан Плуарайт (фото: Кинориум)

Краткая биография Джоан Плуарайт

Джоан Плаурайт родилась в Бригге, Линкольншире Северной Англии в 1929 году. Она училась в театральной школе Олд Вик в Бристоле и снималась во множестве театральных пьес, телешоу и фильмов.

Актриса является обладательницей премий "Золотой глобус" за фильмы "Сталин" и "Зачарованный апрель".

Джоан Плуарайт (фото: Кинориум)

С ними же она была номинирована на "Оскар". Среди самых известных работ с ее участием: "101 далматинец" и "Деннис Мучитель", "Джен Эйр", "Кольцо дракона", "Волшебный мир Дисней" и другие.