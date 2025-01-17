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Умерла звезда "101 далматинца" и "Денниса Мучителя"

Пятница 17 января 2025 14:40
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Умерла звезда "101 далматинца" и "Денниса Мучителя" Джоан Плуарайт (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Британская актриса и двукратный лауреат премии "Золотой глобус" Джоан Плаурайт умерла на 96-м году жизни.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Sky News.

Сообщают, что актриса мирно умерла 16 января в окружении своей семьи в Денвилл-Холле.

"Она наслаждалась долгой и прославленной карьерой в театре, кино и на телевидении в течение семи десятилетий, пока слепота не заставила ее уйти на пенсию", - говорится в сообщении источника.

Умерла звезда &quot;101 далматинца&quot; и &quot;Денниса Мучителя&quot;

Джоан Плуарайт (фото: Кинориум)

Краткая биография Джоан Плуарайт

Джоан Плаурайт родилась в Бригге, Линкольншире Северной Англии в 1929 году. Она училась в театральной школе Олд Вик в Бристоле и снималась во множестве театральных пьес, телешоу и фильмов.

Актриса является обладательницей премий "Золотой глобус" за фильмы "Сталин" и "Зачарованный апрель".

Умерла звезда &quot;101 далматинца&quot; и &quot;Денниса Мучителя&quot;

Умерла звезда &quot;101 далматинца&quot; и &quot;Денниса Мучителя&quot;

Джоан Плуарайт (фото: Кинориум)

С ними же она была номинирована на "Оскар". Среди самых известных работ с ее участием: "101 далматинец" и "Деннис Мучитель", "Джен Эйр", "Кольцо дракона", "Волшебный мир Дисней" и другие.

Ранее мы писали, что умер культовый режиссер Дэвид Линч, который имел серьезную болезнь легких.

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