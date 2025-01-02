Умерла "женщина-кошка" Джослин Вильденштейн, которая стала культурным феноменом

Сообщается, что Вильденштейн умерла в парижском дворце. Вероятной причиной смерти стала легочная эмболия.

Кто такая Джослин Вильденштейн

Имя Джослин стало синонимом экстремальных пластических операций и необычной внешности. Эта бывшая светская львица швейцарского происхождения стала известной на весь мир благодаря многочисленным операциям, которые имели целью придать ей сходство с кошкой. Именно поэтому ее часто называют "женщиной-кошкой".

Вильденштейн была замужем за миллиардером Алеком Вильденштейном, что обеспечило ей роскошную жизнь.

После развода с мужем, который питал слабость к молодым моделям, Джослин не только получила компенсацию в 2,5 миллиарда долларов и 100 миллионов долларов ежегодно в течение следующих 13 лет, но и начала кардинально менять свою внешность. Она подверглась многочисленным пластическим операциям, изменив форму глаз, губ, скул и другие черты лица, пытаясь придать им кошачьи черты.

После пластики черты лица женщины стали напоминать кошачьи (фото: instagram.com/jocelynewildenstein)

Впоследствии внешность Вильденштейн стала предметом многочисленных обсуждений и насмешек в СМИ. Ее образ часто использовался в мемах и сатирических передачах.

Женщина активно путешествовала по миру, жила в Нью-Йорке, Майами, Париже и тому подобное. Последний раз ее видели на людях 18 декабря в Париже на приеме в компании с ее партнером Ллойдом Кляйном. У нее было более миллиона подписчиков в Instagram, и она называла себя "арт-дилером".

Внешность Джослин Вильденштейн стала легендой (фото: instagram.com/jocelynewildenstein)

Жизнь Вильденштейн вызвала бурные дискуссии о стандартах красоты, влиянии пластической хирургии на психику человека и о том, где проходит грань между самовыражением и саморазрушением.

Но несмотря на неоднозначную реакцию общества, история Джослин стала своеобразным культурным феноменом. Ее образ часто используется как пример крайностей в стремлении к идеальной внешности.