От тяжелой болезни умерла известная украинская журналистка

Что известно об Инне Кузнецовой

Известная журналистка родилась 30 марта 1963 года в Киеве. Здесь она окончила факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Свою карьеру Инна начала с должности корреспондента, политического обозревателя Национального радио, а затем стала главным редактором "Радио Эра FM".

На "Радио Свобода" Инна Кузнецова работала с 2009 года. Именно за время ее руководства Киевское бюро получило премию имени Дэвида Берка за освещение политического кризиса в Украине в конце 2013 года и начале 2014 года.

Инна Кузнецова (фото: Радио Свобода)

"Я, честно говоря, был ошеломлен тем, как Инна организовала работу Киевского офиса в дни Майдана 2013-2014 годов, когда люди невероятно стремились к честной информации, а тогдашняя власть делала все возможное, чтобы такой информации было как можно меньше. И мне очень жаль, что в военные месяцы масштабного вторжения она уже не могла работать, потому что это тоже было ее время - время профессионализма, преданности и оперативности", - написал о коллеге журналист Виталий Портников.

Об Инне также написали ее коллеги и знакомые.

"Потеря в украинском журналистском братстве... Ушла из жизни руководитель Киевского бюро "Радио Свобода" Инна Кузнецова... Супер-профессионал своего дела и очень душевный хороший человек...", - написала пресс-атташе УСПП Марина Кинах.

"Не верится... Мы жили с Вами буквально рядом в Киеве. Вы искренне смеялись над моими постами о походах по виноградарскому рынку и покупали орешки и сухофрукты в одном и том же магазинчике. А еще у нас был ряд интересных и классных проектов на RFE/ RL. Почивайте с миром и спасибо", - выразил свои соболезнования руководитель академических программ в Центр Исследований Освободительного Движения Владимир Бирчак.