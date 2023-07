Умерла известная певица Шинейд О'Коннор: ей было всего 56 лет

Шинейд Мари Бернадетт О'Коннор родилась 8 декабря 1966 года в пригороде Дублина, Ирландия. Родители развелись, когда Шинейд была еще ребенком. Она была бунтаркой, ее называли сложным подростком.

После исключения из школы, Шинейд попала в приют. А в 15 лет она бросила учебу ради музыки. Когда ей было 18 лет, ее мама погибла в автокатастрофе.

В 1985 году Шинейд переехала в Лондон, где ее музыкальная карьера довольно быстро пошла вверх. В 1987 году вышел ее первый альбом The Lion the Cobra, который критики оценили очень высоко.

Мировую известность певице принес кавер на песню Принса Nothing Compares To You. О’Коннор ушла со сцены в 2003 году, объявив, что намерена посвятить себя изучению теологии. Всего она выпустила более 10 альбомов и 30 синглов.

Замужем Шинейд была 4 раза. У нее четверо детей: дочь Ройсин Уотерс (1996) и три сына – Джейк Рейнолдс (1987), Иешуа Бонадио (2006) и Шейн (2004–2022).

В 2017 году Шинейд призналась, что страдает биполярным расстройством и имеет склонность к суициду. В 2018 году она приняла ислам и сменила имя.

В январе 2022 года певица пережила личную трагедию - ее 17-летний сын Шейн покончил с собой. Артистка несколько раз в интервью говорила, что сама очень близка к тому, чтобы свести счеты с жизнью.

Год назад Шинейд отменила все свои выступления и по некоторым данным, она последние годы жизни боролась с онкологическим заболеванием.

Последний раз Шинейд появлялась на публике в марте, она посетила музыкальную премию RTÉ Choice Music Prize, где получила награду за лучший ирландский классический альбом I Do Not Want What I Haven't Got, вышедший в 1990 году.