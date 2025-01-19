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Умерла участница группы "Лісапетний батальйон"

Воскресенье 19 января 2025 22:02
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Умерла участница группы "Лісапетний батальйон" Группа "Лисапетный батальон" (фото: facebook.com/natalia.falion)
Автор: Иванна Пашкевич

Умерла участница музыкальной группы "Лісапетний батальйон" Александра Монастырская.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу солистки коллектива Натальи Фалион.

Александра была среди первых, кто присоединился к народному коллективу "Бабье лето", который впоследствии стал основой для создания "Лісапетного батальйона".

Фалион в своей заметке поделилась словами скорби и отдала дань памяти своей коллеги.

"Лісапетний батальйон" сегодня в печали. Отошла в вечность наша подруга - Манастырская Александра. Много лет она была с нами на сцене. Она была одна из самых первых певиц группы "Бабье лето". Пусть покоится с Богом и остается в нашей памяти навеки", - написала Наталья.

Умерла участница группы &quot;Лісапетний батальйон&quot;

Александра Монастырская (фото: facebook.com/natalia.falion)

Что известно о группе "Лісапетний батальйон"

"Лісапетний батальйон" - это известная украинская народная группа, которая сочетает в своем творчестве юмор, народные мотивы и современные музыкальные жанры.

Группа была создана на основе двух коллективов: "Бабье лето" из села Пятничаны Хмельницкой области и "Забава" из села Гуменцы Каменец-Подольского района. Лидером и инициатором "Лісапетного батальйона" стала Наталья Фалион, которая ранее руководила группой "Бабье лето".

Умерла участница группы &quot;Лісапетний батальйон&quot;

Группа "Лісапетний батальйон" (фото: facebook.com/natalia.falion)

Настоящую популярность группа получила после победы в телешоу "Україна має талант" в 2013 году, где они исполнили свою хитовую песню "Лисапет". За победу коллектив получил 1 миллион гривен, которые вложили в развитие своего творчества.

Их песни часто посвящены быту, жизни в селе, семейным и социальным темам, а выступления сопровождаются традиционными украинскими костюмами. Среди самых известных песен группы - "Лисапет", "Сама файна", "Смажена квасоля" и "Давай, бабы, давай!".

Сегодня ""Лісапетний батальйон" продолжает активно гастролировать, выступать на фестивалях, концертах и благотворительных мероприятиях.

Умерла участница группы &quot;Лісапетний батальйон&quot;

Группа "Лісапетний батальйон" (фото: facebook.com/natalia.falion)

К слову, ранее Камалия сообщила о смерти близкого человека.

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