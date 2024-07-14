Умерла Шеннен Догерти - звезда сериала "Все женщины - ведьмы"

Что известно о смерти Шеннен Догерти

Как сообщила публицистка Догерти Лесли Слоун, актрисы не стало в субботу, 13 июля.

"С тяжелым сердцем я подтверждаю смерть актрисы Шеннен Догерти. В субботу, 13 июля, она проиграла борьбу с раком после многих лет борьбы с недугом", - сказала публицистка.

"Преданная дочь, сестра, тетя и друг были окружены своими близкими, а также ее собакой Боуи. Семья просит оставить их в одиночестве в это время, чтобы они могли спокойно скорбеть", - продолжила Слоун.

Шеннен Догерти (фото: instagram.com/theshando)

Биография Шеннен Догерти

Догерти родилась 12 апреля 1971 года в Мемфисе (штат Теннесси). С раннего возраста она проявляла актерские способности, участвуя в школьных постановках.

С 11 лет Шеннен снималась в небольших ролях в таких сериалах, как "Путешественники" и "Отец Мерфи". Когда начался кастинг в шоу "Маленький домик в прериях", юная актриса практически сразу получила роль Дженни Уайлдер. Девочка снималась в шоу вплоть до его закрытия.

Шеннен Догерти (кадр из фильма "Портрет убийцы")

Впоследствии Догерти сыграла в молодежной комедии "Девушки хотят повеселиться" вместе с уже известными в то время Хелен Хант и Сарой Джессикой Паркер.

Прорыв в карьере Догерти состоялся в 1990 году, когда она получила роль Бренды Уолш в культовом молодежном сериале "Беверли-Хиллз, 90210". Эта роль принесла ей мировую славу и признание.

Она снималась в "Беверли-Хиллз, 90210" в течение четырех сезонов, с 1990 по 1994 год. За это время она стала одной из самых популярных молодых актрис в мире.

Шеннен Догерти (кадр из сериала "Беверли-Хиллз, 90210")

В 1994 году Догерти покинула сериал, чтобы сосредоточиться на других проектах. Она снялась в нескольких успешных фильмах.

В 1998 году актриса вернулась на телеэкраны с главной ролью в сериале "Все женщины - ведьмы". Этот сериал о трех сестрах-ведьмах, которые борются со злом, имел успех и продержался восемь сезонов, до 2006 года.

Шеннен Догерти (кадр из сериала "Все женщины - ведьмы")

В 2015-м женщине поставили диагноз рак молочной железы. О болезни Догерти стало известно 19 августа того же года, когда она подала иск против своего бывшего менеджера Таннера Мейнстейна, который неправильно оформил ее медицинскую страховку, из-за чего, по мнению голливудской звезды, она не получила должного лечения, а ее рак пошел метастазами на лимфатическую систему.

Шеннен Догерти (фото: instagram.com/theshando)

В мае 2016 года она перенесла мастэктомию, чуть позже химиотерапию, после чего начала радиотерапию.

Через год актриса сообщила о ремиссии. Однако 4 февраля 2020-го года в эфире ток-шоу Good Morning America Догерти рассказала, что болезнь вернулась, более того, теперь ее стадия вышла на четвертую.

Все это время актриса боролась с онкологией, однако, к сожалению, болезнь победила.

Добавим, что с 2022 года Догерти поддерживала Украину во время российского вторжения в Украину. Она неоднократно писала о войне в соцсетях, вспоминала волонтерство и подчеркивала мировому сообществу, что "одних только молитв украинцам мало".

Шеннен Догерти (кадр из фильма "Сокровище большого каньона")