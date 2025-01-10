Умерла российская актриса, которая снималась в Украине и попала в список "Миротворца"

Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. Была народной артисткой и заслуженной артисткой РФ. В кино начала сниматься еще в советские времена.

Окончила актерский факультет Государственного института театрального искусства в Москве и сразу была принята в штат труппы МХАТ имени Горького. Работала в театре "Табакерка" у Табакова, а в 1990-х - в "Современник-2" у Ефремова.

С 1991 года - актриса МХАТ им. А. Чехова. С 1983 году - много работ в кино. Первый фильм "Клетка для канареек". В 1980-1990-х много снималась в Украине.

В 1984 - фильм "Пока не выпал снег" Одесской киностудии.

1986 - "В одну единственную жизнь" Одесской киностудии

1989 - "Когда мне будет 54 года" Укртелефильм и "Зеленый огонь козы" Киностудии им. А. Довженко.

1990 - "Первый этаж" Одесская киностудия

Евгения Добровольская умерла (фото: instagram.com/dobrovolskaya_evgenia)

За свою карьеру получила немало премий, как в России, так и на международных фестивалях. В 1990 году - диплом жюри кинофестиваля "Золотой Дюк" (Одесса) за лучшую женскую роль в фильме "Первый этаж"

Первый брак - с Вячеславом Барановым, с 1990 до 1997 - брак с Михаилом Ефремовым, с 2009 - в браке с Дмитрием Маннаниковым. При жизни имела трех сыновей и дочь, двух внуков.

Добровольская снималась в украинских фильмах, но попала в "Миротворец" (фото: instagram.com/dobrovolskaya_evgenia)

Была внесена в базы данных центра "Миротворец" за незаконную гастрольную деятельность на территории аннексированного РФ Крыма.

Как сообщают российские СМИ, Добровольская последние годы имела серьезные проблемы со здоровьем. Ее не стало 10 января 2025 года в возрасте 60 лет.