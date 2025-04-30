Умерла Присцилла Пойнтер - звезда из "Кошмара на улице Вязов"
Умерла американская актриса Присцилла Пойнтер, известная по фильмам "Кошмар на улице Вязов", "Кэрри" и сериалу "Даллас". Артистка не дожила до своего 101-го дня рождения чуть меньше месяца.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram дочери знаменитости Эми Ирвинг.
Как сообщила жена режиссера Стивена Спилберга, ее матери не стало 28 апреля. Свои последние дни она провела в доме престарелых.
"Присцилла Пойнтер, известная актриса театра телевидения и кино, и мать Дэвида, Кэти и Эми Ирвинг, мирно умерла во сне в возрасте 100 лет, надеясь убежать со своими 2 обожаемыми мужьями и своими многочисленными собаками. Ее определенно будет не хватать", - говорится в никрологе.
Умерла Присцилла Пойнтер (фото: instagram.com/amyirvingofficial)
Краткая биография Присциллы Пойнтер
Пойнтер родилась в 1924 году в Нью-Йорке в семье художников. Прежде чем появиться в кино и на телевидении, артистка прошла долгий путь на Бродвее.
Актриса исполнила одну из главных ролей в сериале "Даллас" и появлялась в таких проектах, как "Флэш" и "Закон Лос-Анджелеса". Кадр из сериала "Даллас"
Кроме того, она снималась в фильмах "Дорогая мамочка", "Кошмар на улице Вязов", "Кэрри" и в культовом триллере Дэвида Линча "Синий бархат".
У знаменитости осталось трое детей от первого брака с режиссером и художественным руководителем "Линкольн-центра" Джулсом Ирвингом - 75-летний Дэвид, 74-летняя Кэти и 71-летняя Эми. Кроме того, у нее есть восемь внуков и правнуки.
Дочь актрисы Эми Ирвинг была замужем за режиссером Стивеном Спилбергом с 1985 по 1989 год.
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