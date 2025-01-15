Умерла популярная певица, которая оказалась в "списке смерти-2025": что известно

Линда Нолан умерла

Жизнь звезды оборвалась в больнице в среду, 15 января. Рядом с ней в последние минуты были ее сестры.

"С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти Линды Нолан - известной ирландской поп-легенды, телеведущей, звезды Вест-Энда, рекордсменки Книги рекордов Гиннеса, автора бестселлеров Sunday Times и колумниста Daily Mirror. Она умерла в 10:20 утра в больнице Блэкпул Виктория в отделении MCEW. Семья сказала, что больница не могла сделать достаточно, они были неутомимыми", - прокомментировал потерю колумнист Дермот Макнамара.

Линда Нолан (фото: instagram.com/thelindanolan)

Также смерть певицы прокомментировали на телеканале ITV. Ведущая Кристин Лампард эмоционально почтила память исполнительницы, сказав, что у нее есть для зрителей печальная новость.

"У меня для вас очень печальная новость. Линда Нолан, сестра Колин, у которой в 2017 году диагностировали вторичный рак молочной железы, умерла в возрасте 65 лет", - произнесла ведущая.

Линда Нолан (фото: instagram.com/thelindanolan)

Семья артистки сообщила, что устроит публичную панихиду по Линде, куда смогут прийти все желающие, чтобы попрощаться с ней.

Еще на прошлой неделе Линда рассказывала, что чувствует себя хорошо после того, как переболела на Рождество. Она думала, что у нее обычная простуда, но близко к себе никого не подпускала. Однако в субботу, 11 января, селебрити попала в больницу из-за проблем с дыханием. Специалисты обнаружили у нее пневмонию, а на фоне онкологии состояние ухудшилось.

Линда Нолан (фото: instagram.com/thelindanolan)

Что известно о болезни Линды Нолан

В 2011 году певица выздоровела от рака молочной железы, но в 2017 году недуг вернулся. У нее обнаружили опухоли в бедренной кости и тазу. Позже у певицы также диагностировали вторичный рак молочной железы. Однако Нолан была настроена решительно и готовой бороться.

Что касается "списка смерти", о котором упоминалось выше, то соответствующий пост можно увидеть на сайте DeathList. В списке звезд, чья жизнь, вероятно, может оборваться в этом году, на девятом месте оказалась именно Линда.

Издание Express сообщало, что когда певица узнала об этом, то оставила гневный комментарий под публикацией в соцсетях. Она тогда отметила, что ее добавляют в этот список каждый год.

Как выглядит "список смерти-2025" (скриншот)