Умерла первая жена Сергея Жадана

"Вчера ушла из жизни Светлана Олешко - основатель и директор театра "Арабески". Мы прожили вместе с 1995 по 2007 год. Светлая память…", - отметил он в посте.

Жадан не уточнил причину смерти и другие подробности.

А журналист Евгений Климакин написал, что попрощаться с Олешко можно будет в понедельник, 23 декабря, в Варшаве.

"Друзья, вчера ушла из жизни наша дорога Светлана Олешко. Прощание состоится в понедельник 23 декабря в 12:00 в Варшаве по адресу ul. Powązkowska 14. Приглашаем друзей, коллег, украинцев Польши, где она так много сделала за последние три года", - отметил Климакин.

Скриншот поста Климакина

Что известно о Светлане Олешко

Светлана Олешко - основательница и режиссер театра "Арабески" (Харьков), инициатор создания Театрального института в Харькове.

Светлана Олешко (фото: скриншот видео с YouTube)

Вместе со своей актерской командой реализовала десятки проектов, которые исполняли социальные и реабилитационные роли (в том числе людей в тюрьме, людей с ограниченной мобильностью). Самые известные постановки: "Aftertruth", "Red Elvis", "Eneida", "РадиоШансон: Восемь историй о Юре Зойфере" (на слова Сергея Жадана).

Умерла Светлана Олешко (фото: facebook.com/Svitlana Oleshko)

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Олешко несколько недель находилась в Харькове, однако из-за постоянных обстрелов решила уехать в эвакуацию. Жила в Польше и работала в Польском театре им. А. Шифман в Варшаве.

Светлана Олешко (фото: facebook.com/Svitlana Oleshko)

Светлана Олешко была замужем за Сергеем Жаданом с 1995 по 2007 год. В этом браке родился сын Иван.

Олешко и Сергей Жадан (фото: facebook.com/Svitlana Oleshko)

Вторым супругом Светланы был фронтмен культовой группы "Мертвий півень" Михаил (Мисько) Барбара, который умер в ноябре 2021 года.

Светлана Олешко и Мисько Барбара (фото: facebook.com/Svitlana Oleshko)