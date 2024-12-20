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Умерла первая жена Сергея Жадана

Пятница 20 декабря 2024 14:16
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Умерла первая жена Сергея Жадана Светлана Олешко (фото: скриншот видео с YouTube)
Автор: Катерина Собкова

Стало известно, что умерла первая супруга писателя, переводчика и гражданского деятеля Сергея Жадана Светлана Олешко.

Об говорится в сообщении РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook Жадана.

"Вчера ушла из жизни Светлана Олешко - основатель и директор театра "Арабески". Мы прожили вместе с 1995 по 2007 год. Светлая память…", - отметил он в посте.

Жадан не уточнил причину смерти и другие подробности.

А журналист Евгений Климакин написал, что попрощаться с Олешко можно будет в понедельник, 23 декабря, в Варшаве.

"Друзья, вчера ушла из жизни наша дорога Светлана Олешко. Прощание состоится в понедельник 23 декабря в 12:00 в Варшаве по адресу ul. Powązkowska 14. Приглашаем друзей, коллег, украинцев Польши, где она так много сделала за последние три года", - отметил Климакин.

Умерла первая жена Сергея Жадана

Скриншот поста Климакина

Что известно о Светлане Олешко

Светлана Олешко - основательница и режиссер театра "Арабески" (Харьков), инициатор создания Театрального института в Харькове.

Умерла первая жена Сергея Жадана

Светлана Олешко (фото: скриншот видео с YouTube)

Вместе со своей актерской командой реализовала десятки проектов, которые исполняли социальные и реабилитационные роли (в том числе людей в тюрьме, людей с ограниченной мобильностью). Самые известные постановки: "Aftertruth", "Red Elvis", "Eneida", "РадиоШансон: Восемь историй о Юре Зойфере" (на слова Сергея Жадана).

Умерла первая жена Сергея Жадана

Умерла Светлана Олешко (фото: facebook.com/Svitlana Oleshko)

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Олешко несколько недель находилась в Харькове, однако из-за постоянных обстрелов решила уехать в эвакуацию. Жила в Польше и работала в Польском театре им. А. Шифман в Варшаве.

Умерла первая жена Сергея Жадана

Светлана Олешко (фото: facebook.com/Svitlana Oleshko)

Светлана Олешко была замужем за Сергеем Жаданом с 1995 по 2007 год. В этом браке родился сын Иван.

Умерла первая жена Сергея Жадана

Олешко и Сергей Жадан (фото: facebook.com/Svitlana Oleshko)

Вторым супругом Светланы был фронтмен культовой группы "Мертвий півень" Михаил (Мисько) Барбара, который умер в ноябре 2021 года.

Умерла первая жена Сергея ЖаданаУмерла первая жена Сергея Жадана

Светлана Олешко и Мисько Барбара (фото: facebook.com/Svitlana Oleshko)

Ранее умерла 18-летняя звезда шоу "Україна має талант".

Также умерла звезда испанского кино Мариса Паредес.

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