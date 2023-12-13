RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Умерла одна из старейших женщин в мире: до этого она съела свое любимое блюдо

В Японии умерла 116-летняя женщина (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Японии в возрасте 116 лет умерла одна из старейших женщин на планете. Фуса Тацуми скончалась 12 декабря в доме престарелых в Касиваре, префектура Осака, после того, как съела свое любимое блюдо - желе из бобовой пасты.

Об єтом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Metro.

Детали смерти японки

Фуса, родившаяся 25 апреля 1907 года, была старейшей жительницей Японии и никогда серьезно не болела и не получала травм, за исключением случая, когда она сломала бедренную кость при падении в возрасте 70 лет.

Она с мужем  вырастила троих детей и всю свою жизнь трудилась в поле, чтобы свести "концы с концами".

Такой была Фуса в молодости (Скриншот)

Она прожила долгую жизнь, но все время очень тяжело работала. Губернатор Осаки Хирофуми Есимура выразил  соболезнования семье женщины и вспомнил о вечеринке, посвященной ее долголетию в сентябре прошлого года.

Фуса стала старейшим жителем Японии после смерти 119-летнего Канэ Танаки в апреле прошлого года.

"Я думаю, она отлично справилась с тем, чтобы дожить до этого возраста», — сказал местным СМИ старший сын Тацуми, 76-летний Кандзи.

Мать двоих детей увлекалась выращиванием хризантем и обожала цветы.

Но когда ей было 70, когда она работала в саду, она упала и сломала бедренную кость - единственную серьезную травму, которую она получила в своей жизни.

Японке было 116 лет (Скриншот с Metro)

Как мы ранее писали, 106-летний украинец поделился рецептом своего долголетия.

Читайте также, 7 секретов от долгожителей, которые помогли им достичь 100-летия.

Читайте РБК-Украина в Google News
жінки