Умерла одна из старейших женщин в мире: до этого она съела свое любимое блюдо

В Японии в возрасте 116 лет умерла одна из старейших женщин на планете. Фуса Тацуми скончалась 12 декабря в доме престарелых в Касиваре, префектура Осака, после того, как съела свое любимое блюдо - желе из бобовой пасты.
Об єтом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Metro.
Фуса, родившаяся 25 апреля 1907 года, была старейшей жительницей Японии и никогда серьезно не болела и не получала травм, за исключением случая, когда она сломала бедренную кость при падении в возрасте 70 лет.
Она с мужем вырастила троих детей и всю свою жизнь трудилась в поле, чтобы свести "концы с концами".
Она прожила долгую жизнь, но все время очень тяжело работала. Губернатор Осаки Хирофуми Есимура выразил соболезнования семье женщины и вспомнил о вечеринке, посвященной ее долголетию в сентябре прошлого года.
Фуса стала старейшим жителем Японии после смерти 119-летнего Канэ Танаки в апреле прошлого года.
"Я думаю, она отлично справилась с тем, чтобы дожить до этого возраста», — сказал местным СМИ старший сын Тацуми, 76-летний Кандзи.
Мать двоих детей увлекалась выращиванием хризантем и обожала цветы.
Но когда ей было 70, когда она работала в саду, она упала и сломала бедренную кость - единственную серьезную травму, которую она получила в своей жизни.
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