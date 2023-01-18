Умерла старейшая жительница Земли: в чем был секрет ее долголетия

Подробности смерти долгожительницы

Смерть сестры Андре наступила во сне. Об этом рассказал представитель дома престарелых в городе Тулон, где сестра Андре жила с 2009 года.

Люсиль Рандон родилась во Франции 11 февраля 1904 года. Она была признана старейшей жительницей планеты 26 апреля 2022 года после смерти японки Кане Танаки в возрасте 119 лет.

В молодости француженка работала гувернанткой.

В 41 год Люсиль стала монахиней и работала в течение 28 лет в больнице города Виши. Там она помогала сиротам и старикам.

Люсиль Рандон в молодости (фото: wikipedia.org)

В 1979 году поступила на службу в монастырь в Савойе. С 2009 года проживала в тулонском доме престарелых.

Отметим, что год назад монахиня перенесла коронавирус, но совершенно не переживала об этом и продолжала жить своей жизнью.

В чем секрет долголетия монахини

"Не знаю я никакого секрета. И несчастий в жизни навидалась, особенно в войну 1914-го: маленькая была, пострадала, как все. Ничего особенно приятного. Один Бог знает, почему так оно получается...", - отвечала она на вопрос о своем долголетии.

В беседе с журналистами Люсиль признавалась, что она никогда не ограничивала себя во вкусной еде и любимых напитках.

Рандон заявляла, что она очень любит есть шоколад и пить вино. И не отказывала себе в этом удовольствии до последних дней, несмотря на почтенные годы. По словам Рандон, она выпивала по бокалу вина каждый день.

"Люди говорят, что работа убивает, меня же работа поддерживала, я продолжала работать, пока мне не исполнилось 108 лет. Люди должны помогать друг другу и любить друг друга, а не ненавидеть", - говорила монахиня.