"Умерла моя красивая девочка": мать Шеннен Догерти прервала молчание после ее смерти

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Роза Доэрти поблагодарила всех, кто поддерживал Шеннен в ее борьбе с онкологией.

"Она моя красивая девочка и мое сердечко. Наша семья хочет поблагодарить всех, кто поддерживал ее своей любовью в жизни. Мы невероятно это ценим!", - поделилась мама знаменитости.

Шеннен Догерти с мамой (фото: instagram.com/theshando)

Напомним, в прошлом году Доэрти откровенно рассказала о болезни матери. У женщины обнаружили аневризму головного мозга, когда ее дочери было всего 8 лет.

"Она очень решительная женщина. И это передалось мне от нее. Она всегда говорила, когда я была маленькой: "Не сдавайся, тебе просто придется усердно работать над этим". Я всегда была борцом. Меня так воспитывали, чтобы я была сильной и могла сделать все, что захочу", - делилась Шеннен.

Актриса уверяла, что мама всегда была рядом с ней в трудные времена. Роза поддерживала дочь и вселяла ей веру в то, что все неприятности окажутся позади.

Шеннен Догерти с мамой (фото: instagram.com/theshando)