Умерла мать рэпера Эминема, которая боролась с тяжелой болезнью

Дебби Нельсон умерла

По сообщениям источников, Дебби умерла из-за рака легких. Ее не стало прошлой ночью в Сент-Джозефе, штат Миссури. Впервые онкологический диагноз у женщины обнаружили в сентябре, и уже тогда специалисты заявляли, что ей осталось жить недолго.

Нельсон родилась в 1955 году и выросла, по ее словам, "в большой неблагополучной семье". Ее родители развелись, когда девочке было всего 10, и она была старшей пяти детей. В 16 лет Дебби вышла замуж за отца Эминема, Маршалла Брюса Метерза-младшего. Через два года у них родился Маршалл Брюс Метерз III (настоящее имя музыканта).

Что касается отношений Дебби со звездным сыном, то они были не самыми простыми, а оказались настоящими "американскими горками" со вкусом драмы. В начале своей карьеры артист публично обвинял мать в халатности и жестоком обращении. Непростую тему отношений с матерью он поднимал в своих треках, в частности, в Cleanin Out My Closet.

В 1999 году Дебби подала на Эминема в суд за клевету, и это еще больше усугубило ситуацию. В 2007 году Нельсон выпустила мемуары "Мой сын Маршалл, мой сын Эминем". Со временем семья попыталась воссоединиться: в 2013 рэпер выпустил трек Headlights, в котором выразил сожаление из-за своих резких заявлений в адрес матери, а также извинился перед ней.

Последние годы, как известно, отношения между ними потеплели, и Дебби даже поздравляла музыканта с тем, что он попал в Зал славы рок-н-ролла в 2022 году:

"Маршалл, я хочу сказать, что не могла пропустить этот день, чтобы не поздравить тебя с появлением в Зале славы. Я тебя очень люблю и знала, что ты это получишь. Это было долгое путешествие. Я очень горжусь тобой".

В 2008 году в интервью The Village Voice Нельсон также комментировала тему отношений с сыном.

"Есть надежда. Для нас этот вопрос просто состоит в том, чтобы проглотить свою гордость. Это как наличный чек. Все кончено и сделано, и нужно двигаться дальше", - говорила она.