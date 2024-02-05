Умерла мама известной украинской актрисы

Что Зюбина вспомнила о матери

"2 января мы радостно, красиво отпраздновали 85 лет моей Мамы, а 3 февраля улетела в засветы Душа самого доброго Человека в мире. За всю жизнь я не встречала самого скромного Человека. Моя Мама никогда ничего не просила, не требовала, щедро дарила добро", - написала актриса.

Зюбина отметила, что ее мама Вера была ее "верой во времена скитаний и уныния". По словам актрису, женщину "безжалостно подкосила война". В мае 2022 года ее мать была в тяжелом состоянии, она даже приезжала с ней "прощаться", но потом произошло чудо, ей стало лучше.

В декабре 2023 года мать и племянник Зюбиной чуть не погибли во время пожара, который произошел в квартире в Ужгороде. Впрочем, этот стресс сказался на здоровье женщины.

Мама Зюбиной (фото: facebook.com/z.rimma.z)

Последний разговор актрисы с матерью

Когда Зюбина говорила с мамой в последний раз, она услышала в ее голосе уныние. Актриса пыталась поддержать женщину, ведь та лежала в больнице. Впрочем, она отмечала, что уже не хочет доживать до 100 лет.

"Хочешь ты или не хочешь, но я же тебе рассказывала, что у меня в Одессе есть друг Саша Бабич, который насмерть Путина готовится станцевать джигу. Мам, мы же с тобой договорились, что ты должна дожить до того счастливого момента, когда умрет Путин, увидеть это своими глазами и мы с тобой должны станцевать джигу", - говорила актриса маме.

Также Зюбина показала фото мамы с двумя подругами. Они пришли к ней в больницу. Эта фотография понравилась Зюбиной, ведь на ней ее мама была светлая и бодрая.

Последнее фото матери актрисы (фото: facebook.com/z.rimma.z)

"За два часа после этого последнего фото, Мама уснула и чуда уже не произошло. Всю жизнь я слышала от нее: "Я так прошу у Бога легкой смерти", потом на мгновение умолкала и добавляла: "Но такую смерть надо заслужить". Мамуля, ты это заслужила", - написала актриса.

"Ты заслужила, потому что с трех лет осталась без своей мамы, не знала материнского тепла, да еще и убегала от бомбардировок на Черниговщине. Ты заслужила своей верностью к Папе, твоему единственному мужчине в жизни, которого спасала от онкологии, и без которого потом прожила 27 лет", - добавила она.

Также актриса сообщила, когда похоронят ее маму. Это состоится 6 февраля в Ужгороде: "12:00, Церковь на Легоцком, 35. 13:00, Минай Старое кладбище".