Умерла мама Кузьмы Скрябина Ольга Кузьменко

Что известно о смерти мамы Скрябина

Причину смерти Ольги в сообщении не указали.

"Сегодня ушла из жизни мама Кузьмы, Ольга Михайловна! Эта потеря тяжела для нас всех. Ольга Михайловна была действительно замечательным и душевным человеком, с большим сердцем. Мы не в состоянии изменить обстоятельства, только просим Всевышнего дать сил родным перенести боль утраты, а душу покойной принять в Царство Небесное. Пусть земля ей будет пухом! Разделяем боль и горе родных! Вечная и светлая память! Мы будем скучать", - написали на странице Благотворительного фонда имени Кузьмы Скрябина.

Где именно состоится прощание с женщиной - пока неизвестно.

Ольга Кузьменко (фото: YouTube-канал "Говорить Суханов")

Ольга Кузьменко родилась 23 апреля 1947 года в уютном селе Сиде, Самборского района.

Она училась в Дрогобычском институте музыкального искусства и работала преподавательницей фортепиано в музыкальной школе.

Однако жизнь Ольги изменилась навсегда в 2015 году, когда ее сын Андрей Кузьменко погиб в результате страшной автомобильной аварии.

В ответ на эту горькую потерю Ольга создала три особые книги, полные безграничной любовью и горем: "Моя дорогая птица. Мамина книга", "Группа "Скрябин" и друзья по сцене", и "Колыбельная для Андрюши".

К тому же она воплотила свои чувства и воспоминания в звуках, записав колыбельную в память о сыне.