Умерла Лиза Джейн Смит - автор серии книг "Дневники вампира"
Американская писательница Лиза Джейн Смит, которая прославилась благодаря серии книг "Дневники вампира", умерла в возрасте 66 лет после длительной болезни.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The New York Times.
Сообщается, что Лиза Джейн Смит умерла еще 8 марта в больнице штата Калифорния, где проходила лечение. В последние 10 лет она страдала редким аутоиммунным заболеванием.
В 2015 году Смит уже была на грани жизни и смерти. Тогда она была госпитализирована в критическом состоянии и несколько недель находилась на аппарате искусственной вентиляции легких.
Спустя 2 месяца она пошла на поправку, однако получила серьезные повреждения почек, сердца, печени и желчного пузыря.
Что известно про Лизу Джейн Смит
Родилась 4 сентября 1958 года.
Закончила Калифорнийский университет в Санта-Барбаре, получив степень бакалавра по экспериментальной психологии, получила два преподавательских диплома в Университете Сан-Франциско - по начальному и специальному (коррекционному) образованию. Некоторое время работала по специальности, но потом полностью посвятила себя писательской карьере.
Лиза Джейн Смит написала более 20 книг для детей и подростков.
Персонажи книг Лизы Джейн Смит - сверхъестественные, все как на подбор красивы и молоды. Чаще всего сюжет в ее книгах является вариацией на тему конфликта добра со злом, в центре которого находится персонаж, перерождающийся за время этого конфликта и превращающийся в героя. Ее книги наивны и идеалистичны, но все-таки обладают определенным шармом.
Особую популярность Лизе Джейн Смит принесла серия книг "Дневники вампира" (1991-2014). В 2009 году их экранизировали в популярный сериал про вампиров.
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