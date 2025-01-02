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Умерла легендарная олимпийская чемпионка Агнеш Келети: чем она прославилась

Четверг 02 января 2025 15:41
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Умерла легендарная олимпийская чемпионка Агнеш Келети: чем она прославилась Фото: Умерла Агнеш Келети (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

2 января 2025 года в возрасте 103 лет ушла из жизни выдающаяся венгерская спортсменка Агнеш Келети, которая пережила Холокост и стала одной из самых титулованных гимнасток в истории спорта.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на венгерское агентство MTI.

Жизнь Агнеш Келети

Агнеш Келети родилась 9 января 1921 года в Будапеште в еврейской семье. В годы Холокоста ее жизнь оказалась под угрозой из-за еврейского происхождения. Чтобы избежать преследований нацистов, она скрывалась в венгерской деревне под вымышленным именем, рискуя жизнью. В то время многие члены ее семьи погибли в концентрационных лагерях.

Несмотря на ужасы войны, Келети не только смогла выжить, но и вернуться к спортивной карьере. Ее талант и настойчивость сделали ее одной из самых известных фигур в мире спортивной гимнастики.

Олимпийский путь: триумфы и рекорды

Агнеш Келети стала символом стойкости и спортивного духа. Она получила 10 олимпийских медалей по спортивной гимнастике, среди которых 5 золотых.

  • Олимпиада в Хельсинки 1952 года стала ее дебютом, где она завоевала золото в вольных упражнениях, а также серебряную и две бронзовые медали.
  • Олимпиада в Мельбурне 1956 года принесла ей настоящий триумф: Келети завоевала 4 золотые и 2 серебряные медали, став главной звездой этих Игр.

Ее спортивная карьера продолжалась до 35 лет, что для того времени было уникальным достижением.

Память о выдающейся спортсменке

25 декабря 2024 года Агнеш Келети была госпитализирована в критическом состоянии из-за пневмонии. Она умерла утром 2 января 2025 года, не дожив неделю до своего 104-летия.

Келети стала не только спортивной легендой, но и символом человеческой стойкости. Ее жизненный путь - это история о борьбе за жизнь, преодолении трудностей и впечатляющих достижениях.

В мире спорта Агнеш Келети останется примером для многих поколений.

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