Умерла легендарная актриса Таисия Литвиненко - народная артистка Украины и звезда "За двома зайцями"

Украинская актриса Таисия Литвиненко, известная своими ролями в фильмах и на сцене театра им. Заньковецкой, умерла в возрасте 90 лет. Она сыграла более сотни ролей и воспитала новое поколение актеров.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу сына знаменитости.

Новость дополняется...

"Наше солнышко взошло в воскресенье и... покинуло нас в воскресенье", - сообщил сын артистки.

По словам мужчины, детали похорон будут объявлены позже. Таисия Литвиненко (фото: facebook.com/na3ar)

Краткая биография Таисии Литвиненко

Актриса, режиссер и педагог Таисия Иосифовна Литвиненко родилась 10 февраля 1935 года в селе Погребы Киевской области.

Свою карьеру начала в Киевском украинском драматическом театре имени Ивана Франко, а с 1959 до 1965 года работала в Запорожском академическом областном украинском музыкально-драматическом театре имени Щорса (теперь В. Г. Магара).

В 1965 году переехала во Львов, где стала актрисой Национального украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой. Таисия Литвиненко (фото: facebook.com/taisia.litvynenko)

Кроме актерской деятельности, с 1990 до 1998 года вместе с мужем она вела актерский курс в Высшем музыкальном институте, а с 2000 по 2008 год и с 2011 года была доцентом кафедры театроведения и актерского мастерства Львовского университета.

Ее режиссерская деятельность охватывает такие спектакли, как "Три любви" по А. Дункану и И. Шнайдеру (2004), "Субботний ужин" по Шолом-Алейхему (где она также исполнила роль Голды), "Варшавская мелодия" Л. Зорина (2008), "Заблаговременная изморозь" Р.-М.М. Рильке (2009), "Дама с собачкой" по А. Чехову, "Венера в мехах" по Л. фон Захер-Мазоху (2010) - все постановки проходили в Национальном украинском драматическом театре имени М. Заньковецкой. Таисия Литвиненко (фото: facebook.com/taisia.litvynenko)

Среди ее учеников - такие известные актеры, как А. Делайчук, И. Калинюк, Г. Матийченко, Ю. Михайлюк, А. Сотникова.

За свою карьеру Литвиненко исполнила почти сто ролей в кино и театре. В начале своей творческой деятельности она снималась в фильмах "Назар Стодоля", "Григорий Сковорода", "За двома зайцями" и других.

Кадры из фильма "За двома зайцями" где Литвиненко играла Химку