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Умерла единственная дочь Элвиса Пресли Лиза Мари: какой была певица (фото)

Лиза Мари (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Лиза Мари Пресли скончалась в возрасте 54 лет. Она была единственной дочерью короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Ее мать Присцила причину смерти пока не разглашает.

Об этом сообщают на сайте CNN.

Что известно о смерти наследницы Пресли

О смерти дочери сообщила ее мать Присцила Пресли. Женщина попросила пока никак не комментировать и не беспокоить семью.

"С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мари покинула нас. Она была самой страстной сильной и любящей женщиной, которую я когда-либо знала… Мы просим о конфиденциальности, когда пытаемся справиться с этой глубокой утратой. Спасибо за любовь и молитвы. Пока никаких комментариев не будет", - сказала она.

Достоверно известно лишь то, что Лизу доставили в больницу после остановки сердца. В последний раз ее видели на публике 10 января на церемонии награждения "Золотой глобус".

Лиза Мари Пресли вместе с матерью Присциллой (фото: CNN)

Жизнь Лизы Мари Пресли

Будущая звезда родилась в штате Теннесси. Ее много раз исключали из школ из-за проблем с наркотиками, которые начали употреблять в 13 лет. Впоследствии она поступила в школу Церкви сайентологии, где избавилась от зависимости.

Новорожденный Лиза Мари Пресли (фото: Focus Press)

Лиза Мари была замужем 4 раза. Среди ее избранников были Майкл Джексон и Николас Кейдж. Кстати, с последним их брак длился ровно 109 дней.

Певица с Майклом Джексоном и Николасом Кейджем (фото: news.obozrevatel.com)

Свою карьеру как певица она начала только в 2003 году, когда выпустила дебютный альбом. Это произошло после знакомства с певицей и актрисой Линдой Томпсон, которая некоторое время находилась в отношениях с Элвисом Пресли.

Всего при жизни Лиза выпустила три студийных альбома и шесть синглов.

Ранее мы рассказывали о смерти известной модели из 90-х , входившей в шестерку лучших.

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