Умерла Анастасия Заворотнюк - няня Вика из сериала "Моя прекрасная няня"

Почему умерла Заворотнюк

Актриса в течение последних лет боролась с раком. У нее была опухоль на мозге. Известно, что недавно она впала в кому.

"Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку. О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно", - написали родные в соцсети.

Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Чем Заворотнюк была известна - биография актрисы

Анастасия Заворотнюк родилась в Астрахани, 3 апреля 1971 года. В театре начала играть с самого детства, а позже даже покинула педагогический университет ради того, чтобы поступить в театральную школу при знаменитом московском театре МХАТ.

Анастасия Заворотнюк (фото: wikipedia.org)

После окончания актерской школы Заворотнюк присоединилась к коллективу театра Олега Табакова. Известной ее сделал сериал "Моя прекрасная няня", в которую она попала случайно. Ей просто позвонили по телефону и предложили роль в сериале, о котором она абсолютно ничего не знала.

Заворотнюк принесла ведомость роль в сериале "Моя прекрасная няня" (Скриншот)

Анастасия Заворотнюк была трижды замужем. Брак с первым мужем, немецким бизнесменом, длился около года. Со вторым мужем Дмитрием Стрюковым она прожила несколько лет в Лос-Анджелесе, где они вместе открыли агентство элитной недвижимости.

В браке с Дмитрием Стрюковым она родила двоих детей - Анну и Майкла. С 22 сентября 2008 года замужем за фигуристом Петром Чернышевым. В октябре 2018 года у супругов родилась дочь Мила. После рождения дочери у актрисы диагностировали опухоль мозга. Это было в 2019 году.

Анастасия с мужем Петром Чернышевым и детьми (Скриншот)

Позиция актрисы по войне в Украине

Отметим, что кроме своей роли провинциальной няни из Мариуполя, работающей в Москве, Анастасия в последние годы ничего плохого об Украине не говорила. Но актриса в свое время незаконно ездила в аннексированный Крым, за что попала в базу "Миротворца".

Ее дочь - Анна в соцсети неоднократно заявляла, что не видит разницы между россиянами и украинцами. О войне она говорила, что "против убийства людей".

"Как вообще можно призывать кого-то убивать? Я за мир во всем мире и за то, чтобы люди жили свои жизни. Без войн. Без страданий и потерь. Пусть мир настанет, как можно быстрее. Об этом надо просить Бога", - писала дочь артистки.

Заворотнюк с дочерью Анной (instagram.com/a_zavorotnyuk)