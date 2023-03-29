Умерла Альбина Дерюгина - легенда художественной гимнастики

Чем запомнилась Альбина Дерюгина

Альбина Николаевна начала свою карьеру с тренерства в Киевском политехническом институте. Ее считают основоположницей художественной гимнастики в Украине, ведь она пришла в этот вид спорта на заре его зарождения.

Альбина Дерюгина (фото: twitter.com/OlympicUA)

За свою карьеру спортсменка была тренером сборной СССР, а затем и сборной Украины. Дерюгина воспитала ряд олимпийских чемпионок, чемпионок мира и Европы.

Среди них Ольга Щеголева, Виктория Серых, Людмила Евтушенко, Ирина Дерюгина, Анна Бессонова и Анна Ризатдинова.

Легенда украинской художественной гимнастки со своей воспитанницей (фото: Федерация художественной гимнастики Украины)

В Киеве Альбина Дерюгина основала собственную школу, которая работает до сих пор и известна по всему миру. В 1986 году она стала президентом Федерации художественной гимнастики.

За жизнь гимнастка получила 14 наград за разные заслуги, в том числе и звание "Героя Украины" за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии спорта, создание национальной школы художественной гимнастики.