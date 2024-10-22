Умерла актриса, всколыхнувшая весь мир ролью в культовом фильме

О смерти актрисы сообщила ее дочь Джульетта. Известно, что Буассон скончалась в понедельник, 21 октября от гипервентиляционного синдрома. У нее был рак желудка, а также тяжелое заболевание легких.

Актриса - архивный снимок (фото: Getty Images)

Биография актрисы

Кристин Буассон родилась в 1956 году на юге Франции. Окончив школу, работала моделью и изучала актерское мастерство в Высшей национальной консерватории драматического искусства в Париже.

В 17 лет судьба свела ее с режиссером, который пригласил ее сняться в эротическом фильме "Эммануэль", где она сыграла роль Мари-Анж. В этой киноленте она сыграла подростка, которая знакомит Эммануэль (Сильвия Кристель) с новым миром ощущений и эмоций.

Сильвия Кристель и Кристин Буассон (фото: kinorium.com)

Буассон долгое время давали небольшие роли из-за ее внешности, поэтому она вернулась в актерскую школу.

Окончила драматическое отделение Национальной консерватории в Париже. В качестве хобби она играла в любительском театре. Участвовала в таких постановках: "Антоний и Клеопатра", "Чайка", "Андромаха".

Кристин Буассон (фото: Getty Images)

Фильмография актрисы насчитывает более 50 кинолент, среди которых "Улица Варвара", "Идентификация женщины", "Здравствуй, грусть", "Подруги моей жены", "Манипуляция".

В 1984 году первой получила Приз Роми Шнайдер (за роль Маню в фильме "Улица варваров").

Последний раз она появлялась на большом экране в 2010 году в фильме "Катай".

Актриса сыграла в более чем 50 фильмах (фото: kinorium.com)