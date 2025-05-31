Умерла актриса сериала "Отчаянные домохозяйки": названа причина смерти

Из жизни ушла звезда сериалов "Отчаянные домохозяйки" и "Юный Шелдон" Валери Махаффей. Ей был 71 год.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Variety .

Что известно о смерти Валери Махаффей

О смерти актрисы сообщили ее родные. Она ушла из жизни в Калифорнии 30 мая.

Муж Махаффей Джозеф Келл назвал актрису любовью своей жизни.

"Америка потеряла одну из самых очаровательных актрис. Ее будет не хватать", - сказал он.

Выяснилось, что звезда страдала раком. Об этом сообщила ее дочь. У себя в Instagram она сделала заявление о потере матери.

"У меня сейчас нет слов, чтобы говорить. Рак - это отстой. Я буду искать тебя во всех веселых моментах жизни. Я знаю, что ты будешь там", - написала она.

Валери с дочкой (фото: instagram.com/aliceziolkoski)

Биография Валери Махаффей

Актриса родилась 16 июня в 1953 году в Суматре, Индонезия.

Свою карьеру начала в 1979 году, сыграв в мыльной опере "Врачи". Впоследствии получила премию "Эмми" за сериала "Northern Exposure".

Широкую славу получила благодаря роли в "Отчаянных домохозяйках", где сыграла Альму Ходж.

Также известна работой в ситкоме "Юный Шелдон", где воплотила учительницу главного героя.

Валери в "Юном Шелдоне" (кадр из сериала)

Среди других ролей - "Безграничное небо", "Мертвый для меня", "Сайнфелд", "Французский выход", "Эхо-3".

Была замужем за актером и режиссером Джозефом Келлом. У пары есть дочь, актриса Элис Зиолковски.