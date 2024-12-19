Умерла 18-летняя звезда шоу "Україна має талант"

Ее мама, Татьяна Москаленко, опубликовала в соцсети Facebook видео. Однако потом женщина, очевидно, ограничила доступ к своей странице или удалила пост.

"Боль. Прошу без вопросов. Ты всегда в сердце моем. Спи, моя девочка", - сказано в публикации.

Никаких больше подробностей Татьяна не стала раскрывать.

Звезда талант-шоу умерла в 18 лет (фото: instagram.com/emilimoskalenko)

Кто такая Эмили Москаленко

Отметим, что Москаленко прославилась в юном возрасте. Когда ей было 5 лет, она участвовала в четвертом сезоне шоу "Україна має талант", которое устраивал телеканал СТБ. Девочка стала финалисткой проекта, поразив всех своей гибкостью.

Ее называли также гуттаперчевой девочкой, а судьи пришли в полный восторг от ее умений.

С 6 лет Эмили Москаленко начала заниматься pole dance. Это направление сочетает в себе акробатику, танцы и трюки на металлическом шесте.

Девушка была очень талантливой (фото: instagram.com/emilimoskalenko)

Кроме того, девочка занималась чирлидингом - новым видом спорта, в котором сочетаются танцы, акробатика и гимнастика.

Эмили Москаленко (фото: instagram.com/emilimoskalenko)

Эмили начала выступать на разных соревнованиях и телепроектах во Франции, Германии, Бельгии, Испании, Вьетнаме, Австралии. Например, на международном телепроекте Next star, проходившем в 2015 году в Румынии, 9-летняя девочка получила приз 20 тысяч евро.

Девушке было 18 лет (фото: instagram.com/emilimoskalenko)

В последнее время девушка жила в Украине, но выезжала в Канаду и США. Там она изучала моделинг и актерское мастерство. Также принимала участие в съемках развлекательного контента и клипов.

Девушка развивала карьеру модели (фото: instagram.com/emilimoskalenko)

На ее странице в Instagram последняя публикация сделана 2 декабря. Это рекламный ролик, в котором Эмили выглядит счастливой и беззаботной.

Эмили Москаленко (фото: instagram.com/emilimoskalenko)