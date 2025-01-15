Умерла 100-летняя украинская разведчица и связная УПА Ангелина Паламар

Связная Украинской Повстанческой Армии, выдающаяся украинка и разведчица Ангелина Паламар умерла 15 января на 101 году жизни. В прошлом году она получила награду ГУР МО - медаль "Україна понад усе!"

О смерти разведчицы сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение начальника ГУР МО Украины.

В 15 лет Ангелина Паламар стала свидетелем преступлений российских оккупантов - работники НКВД прямо на глазах у девочки расстреляли отца и брата во дворе дома.

Юная Ангелина после этого решила присоединиться к рядам Украинской Повстанческой Армии и стала связной под псевдонимом "Орися".

Через некоторое время Ангелину схватили советские спецслужбы и приговорили девушку после длительных допросов и пыток к 10 годам лагерей и 5 годам ссылки.

Ангелина Паламар (кадр из видео)

Но несмотря на все эти испытания она не сломалась, не выдала собратьев и осталась верной делу борьбы за украинскую Независимость.

"Ангелина Емельяновна прошла сквозь жернова большевистских застенков - полтора десятка лет провела в лагерях карательной российско-советской системы. Выстояла, сохранила в сердце веру в Украину и любовь к ней, увидела восстановление независимости государства, за которое боролась, воспитала детей и внуков", - подчеркивает начальник ГУР МО.

Он добавил, что Ангелина Емельяновна переживала и молилась за каждого украинского воина, кто защищает государство в боях с российскими захватчиками.

"Сейчас наша тихая молитва и доброе слово - за почившую в вечности Ангелину Паламар. Светлая память и вечное уважение. Мои соболезнования всем родным и близким выдающейся Украинки Ангелины Паламар", - написал начальник ГУР МО Кирилл Буданов.