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Умер звезда фильма "Крепкий орешек-2"

Том Бауэр (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

В возрасте 86 лет скончался американский актер Том Бауэр, сыгравший уборщика Марвина в фильме "Крепкий орешек - 2"

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.

Подробности

Артист "скоропостижнно умер" в своем доме в Лос-Анджелесе 4 июня.

Причину и другие детали не уточняют.

Отметим, что Бауэр родился в Денвере. После окончания школы он мечтал стать профессиональным бейсболистом. Когда планы относительно спорта разрушились, он отправился в Нью-Йорк и поступил в Американскую академию драматического искусства.

Там Том изучал актерское мастерство в "Мастерской теней" под руководством Джона Кассаветиса. Позже работал частным детективом в Бостоне, а затем основал Бостонский репертуарный театр, где преподавал актерское мастерство Аль Пачино.

В его фильмографии значатся такие проекты, как "Джорджия", "Никсон", "Джаз", "Звездный крейсер Галактика", "Офис", "В Филадельфии всегда солнечно", "Напарницы" и "Голиаф".

В последние годы жизни актер продолжал свою кинокарьеру, снявшись в таких проектах, как "Два пути домой", "Путь: Во все тяжкие" и "Рэймонд и Рэй“.

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