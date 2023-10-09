Большая потеря для Украины. Умер легендарный киборг и подполковник Виталий Баранов

8 октября 2023 года умер легендарный киборг, защищавший Донецкий аэропорт, подполковник и командир 206-го Батальона территориальной обороны Виталий Баранов.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Дымерской громады в Facebook.
Виталий Баранов родился в 1967 году в Житомирской области. Окончил Каменец-Подольское высшее военное инженерно командное училище и 20 лет отдал служению Украине.
В 2004 году уволился в запас, но в 2014 году восстановился на службе и встал в защиту Украины от российских оккупантов. С января 2015 года он возглавил 90-й отдельный аэромобильно-десантный батальон, который особенно отличился во время обороны Донецкого аэропорта. Виталия наградили за мужество орденами Богдана Хмельницкого ІІІ и ІІ степеней.
На фронте его знали под позывным "Биба". Такое прозвище Виталий взял в честь любимого игрока киевского "Динамо" Андрея Бибы.
В первые дни полномасштабного вторжения Баранов вместе с товарищами организовал меры по противодействию оккупантам по маршруту их продвижения в Киевской области. Также известно, что он возглавлял организацию "Офицерское движение участников войны".
Виталий проживал в селе Катюжанка. Его похоронят на местном кладбище, похоронная церемония состоится 11 октября в 09:00. по ул. Белая, 83.
"От имени всей Дымерской общины выражаем искренние соболезнования родным и близким умершего, преклоняем головы в невыразимой скорби. Большая потеря для всех нас. Вечная память и царство небесное настоящему патриоту Украины, который боролся за ее независимость", - написали в Дымерской общине.
Героя привезут домой 9 октября, ориентировочное время - с 18:00 до 20:00. Жителей громады призвали достойно встретить защитника, создав живой коридор.
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