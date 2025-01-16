Умер культовый режиссер Дэвид Линч, у которого была серьезная болезнь легких
В возрасте 78 лет умер культовый американский режиссер, обладатель "Оскара" Дэвид Линч. Родные знаменитости уже прокомментировали трагическую потерю в соцсетях.
И РБК-Украина (проект Styler) рассказывает детальнее, что известно.
Дэвид Линч умер
"С глубоким сожалением мы, его семья, сообщаем о смерти человека и художника Дэвида Линча. Мы были бы благодарны, если бы нам позволили побыть самим", - говорится в публикации семьи Линча, которая появилась на его официальной странице в Facebook.
Причина смерти или любые другие подробности пока не сообщаются. Однако известно, что звезда боролся с эмфиземой, и такой диагноз ему поставили несколько лет назад из-за злоупотребления сигаретами. Накануне, в ноябре прошлого года, стало известно, селебрити что не мог выходить на прогулку без кислородной маски.
Дэвид Линч (фото: facebook.com davidlynchofficial)
Что известно о Дэвиде Линче
Звезда оставил после себя значительный след в кинематографе. Еще будучи студентом художественного факультета, он снимал экспериментальные короткометражные фильмы, а впоследствии стал автором культовых лент, таких как "Голубой бархат", "Дикие сердцем", или телесериала "Твин Пикс".
Линч получил три номинации на "Оскар" за лучшую режиссуру - за "Голубой бархат", "Человек-слон" и "Малхолланд-драйв". А также получил "Оскар" в 2019 году. Кроме того, Дэвид - обладатель "Золотой пальмовой ветви", которую получил на Каннском кинофестивале за фильм "Дикие сердцем" в 1990 году.
Знаменитость основал "Фонд Дэвида Линча", который фокусировался на направлении образования. Он также создавал картины, выпускал музыкальные альбомы и сотрудничал с Джули Круз, Ликке Ли и Карен О.
В 2018 году режиссер прокомментировал изданию Guardian свой уединенный образ жизни: "Мне нравится снимать фильмы. Я люблю работать. Я не очень люблю быть на публике".
Дэвид Линч (фото: instagram.com universolynch)
Поддержка Украины
В 2017 году режиссер приезжал в Киев, а после начала полномасштабной российско-украинской войны поддержал нашу страну.
Фонд знаменитости в Восточной Европе занимается внедрением в Украине программы ментальной реабилитации населения, пострадавшего в результате войны. Кроме того, на своем YouTube канале он призывал президента РФ прекратить агрессию и остановить распространение смерти и разрушений в Украине.
Дэвид Линч (фото: Кинориум)
К слову, Линч - один из немногих современных режиссеров, которые имели узнаваемый визуальный и вербальный стиль. Хотя работы режиссера никогда не собирали больших касс, он всегда оставался фаворитом кинокритиков, а его творчество породило своеобразный культ.
Что касается личной жизни, то Линч был женат четыре раза. У него также были длительные отношения со звездой ленты "Синий бархат" Изабеллой Росселлини.
Стало известно, что умер звезда сериалов, которому было всего 46 лет.
Также мы писали, что умер актер из "Сватов", который жил в Крыму после оккупации.
Для написания материала были использованы источники: издание The Guardian, публикация со страницы режиссера в Facebook, а также информация о нем из Википедии.