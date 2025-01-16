Умер культовый режиссер Дэвид Линч, у которого была серьезная болезнь легких

В возрасте 78 лет умер культовый американский режиссер, обладатель "Оскара" Дэвид Линч. Родные знаменитости уже прокомментировали трагическую потерю в соцсетях.

Дэвид Линч умер

"С глубоким сожалением мы, его семья, сообщаем о смерти человека и художника Дэвида Линча. Мы были бы благодарны, если бы нам позволили побыть самим", - говорится в публикации семьи Линча, которая появилась на его официальной странице в Facebook.

Причина смерти или любые другие подробности пока не сообщаются. Однако известно, что звезда боролся с эмфиземой, и такой диагноз ему поставили несколько лет назад из-за злоупотребления сигаретами. Накануне, в ноябре прошлого года, стало известно, селебрити что не мог выходить на прогулку без кислородной маски.



Дэвид Линч (фото: facebook.com davidlynchofficial)

Что известно о Дэвиде Линче

Звезда оставил после себя значительный след в кинематографе. Еще будучи студентом художественного факультета, он снимал экспериментальные короткометражные фильмы, а впоследствии стал автором культовых лент, таких как "Голубой бархат", "Дикие сердцем", или телесериала "Твин Пикс".

Линч получил три номинации на "Оскар" за лучшую режиссуру - за "Голубой бархат", "Человек-слон" и "Малхолланд-драйв". А также получил "Оскар" в 2019 году. Кроме того, Дэвид - обладатель "Золотой пальмовой ветви", которую получил на Каннском кинофестивале за фильм "Дикие сердцем" в 1990 году.

Знаменитость основал "Фонд Дэвида Линча", который фокусировался на направлении образования. Он также создавал картины, выпускал музыкальные альбомы и сотрудничал с Джули Круз, Ликке Ли и Карен О.

В 2018 году режиссер прокомментировал изданию Guardian свой уединенный образ жизни: "Мне нравится снимать фильмы. Я люблю работать. Я не очень люблю быть на публике".

Дэвид Линч (фото: instagram.com universolynch)

Поддержка Украины

В 2017 году режиссер приезжал в Киев, а после начала полномасштабной российско-украинской войны поддержал нашу страну.

Фонд знаменитости в Восточной Европе занимается внедрением в Украине программы ментальной реабилитации населения, пострадавшего в результате войны. Кроме того, на своем YouTube канале он призывал президента РФ прекратить агрессию и остановить распространение смерти и разрушений в Украине.

Дэвид Линч (фото: Кинориум)

К слову, Линч - один из немногих современных режиссеров, которые имели узнаваемый визуальный и вербальный стиль. Хотя работы режиссера никогда не собирали больших касс, он всегда оставался фаворитом кинокритиков, а его творчество породило своеобразный культ.

Что касается личной жизни, то Линч был женат четыре раза. У него также были длительные отношения со звездой ленты "Синий бархат" Изабеллой Росселлини.