Умер Франц Беккенбауэр: что известно о смерти легенды футбола

Что известно о смерти Беккенбауэра

Новость о том, что "футбольный император", как его называют на родине, ушел в засветы, появилась в понедельник около 17:00. Однако сердце его остановилось накануне.

О смерти легенды сообщили в совместном заявлении члены его семьи.

"С глубокой печалью мы сообщаем, что мой муж и наш отец, Франц Беккенбауэр, мирно умер во сне вчера, в воскресенье, в окружении своей семьи. Мы просим вас горевать в тишине и воздерживаться от любых вопросов", - говорится в заявлении.

В последнее время Беккенбауэр болел. В частности, экс-спортсмена подкосила смерть его сына Стефана в 2015 году.

С тех пор он перенес инфаркт, а как следствие - несколько операций на сердце. Кроме того, добавились болезнь Паркинсона и деменция.

Экс-игрок сборной Германии и близкий друг

Беккенбауэр

Напомним, что Беккенбауэр выиграл Чемпионат мира как футболист в 1974 году и тренер в 1990 году. Он чемпион Европы 1972-го. Трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов, пятикратный чемпион Германии

Дважды - в 1972 и 1976 годах - получал награду Золотой мяч.

Беккенбауэр - один из лучших игроков в истории футбола. Международная федерация футбольной истории и статистики поставила его на третье место среди сильнейших футболистов XX века (лучшими признали только Пеле и Йохана Кройфа).

Интересные факты из жизни Беккенбауэра

У Беккенбауэра были прозвища "Футбольный император" и "Кайзер". Второе он получил за свою элегантность и доминирование на игровом поле.

Стратегическое видение, технические навыки и лидерские способности Франца сделали его безоговорочным капитаном как национальной сборной Германии, так и его клуба - мюнхенской "Баварии".

Беккенбауэр не просто играл в футбол. Он изменил способ восприятия игры. Будучи одним из пионеров "тотального футбола", он отстаивал универсальность игроков и важность сбалансированности нападения и защиты. Его идеи воплощались на футбольных полях в течение десятилетий!

После успешной игровой карьеры Беккенбауэр совершил естественный переход к тренерству. В 1990 году он привел сборную Германии к победе на чемпионате мира, став единственным человеком в истории футбола, выигравшим мундиаль как игрок и тренер!

Беккенбауэр внес неоценимый вклад в развитие футбола не только на поле. Он стал настоящим послом этого вида спорта - каждый даже юный футболист в разных уголках мира знает имя Беккенбауэра!

тому, что Беккенбауэр являлся во время борьбы Германии за право проводить ЧМ 2006, его страна и одержала победу. Ведь немногие решались выступить против авторитета футбольного маэстро.

Интересно, что отцу Франца не нравилось его пристрастие к футболу.

Также интересен тот факт, что в 1977 году Бекенбауэр, которого немецкое спортивное издание Kicker прозвало "белым Пеле", уехал играть в США - его пригласили в клуб "Нью-Йорк Космос". Одним из доводов в пользу этой команды для немца было то, что за Нью-Йорк уже тогда играл сам Пеле. Франц же боготворил бразильца, который был его героем со времен Чемпионата мира 1958 года.

Бекенбауэр был трижды женат и имел пятерых детей.

Его внук Лука также профессиональный футболист. Он выступает за немецкий футбольный клуб "Вакер" из Бургхаузена.