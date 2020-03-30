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Користуйтеся сонцем: як дезінфікувати одяг після супермаркету

STYLERКоронавірус    30.03.2020 - 22:55
Користуйтеся сонцем: як дезінфікувати одяг після супермаркету
Як дезінфікувати верхній одяг (Колаж РБК-Україна)

Доктор Комаровський розповів, як знезаразити верхній одяг і взуття після походу в магазин

Коронавірус в Україні поширюється і станом на ранок 30 березня в країні було вже 480 інфікованих. Медики нагадують, що основні способи захисту від зараження, це: миття рук, носіння масок у громадських місцях, дотримання правил гігієни та по можливості - залишатися вдома.

Проте навіть ті українці, які мають можливість дистанційно працювати, іноді змушені поповнювати запаси продовольства. Руки після походу в супермаркет потрібно помити, всі покупки обробити санітайзером, але багатьох хвилює питання – що робити з одягом?

Комаровський розповів українцям, що найкращий і найпростіший спосіб дезінфекції – це залишити верхній одяг на балконі під сонцем. Ультрафіолетові промені вбивають всі віруси буквально за одну годину. Якщо сонця немає, то варто залишити речі на балконі на 2-3 дні.

"Якщо ви виходите з будинку по три рази в день, то який тоді сенс у стерилізації? Якщо ти в цьому пальто лізеш в транспорт, де ще 50 людей, то там ти наражаєш себе на ще більшу небезпеку", - зазначив Комаровський.

Він зазначив, що в ідеалі повинно бути 3-4 комплекту одягу. Крім сонця, можна одяг обробити гарячою парою. Верхній одяг і взуття – головні джерела зберігання вірусів.

В домашніх умовах можна використовувати ще такі способи:

  • Залишити верхній одяг в коридорі.
  • Надіти маску і рукавички, використовувати антисептик.
  • Вибрати на пральній машині режим температури не менше 50 градусів з додатковим полосканням.
  • Взуття слід чистити на вулиці та використовувати для неї антисептик.

До речі, іспанські медики рекомендують біля входу у квартиру зробити окрему зону, в якій можна поставити ящик для верхнього одягу, антисептик і зробити місце для взуття.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі показали відео, як може поширюватися коронавірус без контакту з іншою людиною.

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