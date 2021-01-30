Користь для організму - незамінна: дієтолог пояснила, навіщо потрібно з'їдати одну цибулину на день

Цибуля є універсальним продуктом, який використовують для приготування різноманітних страв майже завжди, а користь цього овочу для організму нічим не замінима.

Дієтолог Світлана Фус розповіла, як вживання однієї цибулини на день може позитивно вплинути на здоров'я людини. Про це фахівець написала в своєму Instagram.

Зазначається, що мова йде про цибулю як в сирому, так і у вже приготованому вигляді.

Цибулю використовують для полегшення болю в горлі, при застуді. Вона також допоможе знизити рівень холестерину в крові та запобігає атеросклерозу.⁣⁣ Цей продукт є одним із засобів профілактики багатьох хвороб. Цибуля підвищує апетит, сприяє виробленню травних соків і жовчі, стимулює роботу кишечника. Вона має протизапальну, антиоксидантну дію, зміцнює капіляри, підвищує імунітет.

"Завдяки своїм безцінним лікувальним властивостям це відмінний компонент для багатьох страв.⁣⁣ Якщо з'їдати на день одну цибулину середніх розмірів в будь-якому вигляді (сирому або приготованому) це піде вам на користь", - пише Фус.

При цьому дієтолог звертає увагу, що в сирому вигляді цибуля не рекомендується вживати людям з хворобами шлунково-кишкового тракту (гастрит, виразка шлунку), оскільки це може викликати подразнення слизової.⁣⁣⠀

Які найважливіші речовини містяться в цибулі:

Кверцетин - речовина з сімейства флавоноїдів, що має сильні антиоксидантні властивості та протизапальну дію.⁣⁣⠀

Антоціани - підгрупа флавоноїдів (антиоксиданти), які надають деяким видам цибулі фіолетовий або червоний колір. Чим більше флавиноїдів - тим яскравіший і темніший колір цибулини. Тому звичайний жовтий лук хороший, але фіолетовий - краще.⁣⁣⠀

Сполуки органічної сірки, наприклад, аліцин. Це він додає їм різкий запах і смак, має антибактеріальну та антигрибкову дію.⁣⁣⠀

Фруктани - полімери фруктози, які не перетравлюються нашими ферментами і стають живильним середовищем для корисної мікрофлори кишечника (особливо біфідо і лактобактерій).⁣⁣⠀

Сапоніни - рослинні глікозиди. Вони мають протизапорні властивості та знижують холестерин.⁣⁣⠀

"Ці речовини роблять цибулю важливим лікарською рослиною", - резюмувала Фус.

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