Користь для організму - незамінна: дієтолог пояснила, навіщо потрібно з'їдати одну цибулину на день

Цибуля є універсальним продуктом, який використовують для приготування різноманітних страв майже завжди, а користь цього овочу для організму нічим не замінима.
Дієтолог Світлана Фус розповіла, як вживання однієї цибулини на день може позитивно вплинути на здоров'я людини. Про це фахівець написала в своєму Instagram.
Зазначається, що мова йде про цибулю як в сирому, так і у вже приготованому вигляді.
Цибулю використовують для полегшення болю в горлі, при застуді. Вона також допоможе знизити рівень холестерину в крові та запобігає атеросклерозу. Цей продукт є одним із засобів профілактики багатьох хвороб. Цибуля підвищує апетит, сприяє виробленню травних соків і жовчі, стимулює роботу кишечника. Вона має протизапальну, антиоксидантну дію, зміцнює капіляри, підвищує імунітет.
"Завдяки своїм безцінним лікувальним властивостям це відмінний компонент для багатьох страв. Якщо з'їдати на день одну цибулину середніх розмірів в будь-якому вигляді (сирому або приготованому) це піде вам на користь", - пише Фус.
При цьому дієтолог звертає увагу, що в сирому вигляді цибуля не рекомендується вживати людям з хворобами шлунково-кишкового тракту (гастрит, виразка шлунку), оскільки це може викликати подразнення слизової.⠀
"Ці речовини роблять цибулю важливим лікарською рослиною", - резюмувала Фус.
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