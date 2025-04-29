Охота за Chrome. Эти крупнейшие компании мечтают купить браузер у Google

Браузер Chrome в будущем может быть выставлен на продажу, если Министерство юстиции США добьется своего в процессе по делу против Google.

О том, какие компании хотят купить браузер Chrome у Google, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Хотя возможная сделка, если она вообще состоится, произойдет не скоро. Судебное разбирательство по делу о мерах наказания все еще продолжается, решения в ближайшее время не ожидается, и Google уже заявила, что подаст апелляцию. Это явно затянет процесс и может даже отменить любое постановление, в рамках которого Google вынудили бы продать браузер.

Но допустим, Google действительно придется продать Chrome. Кто хочет его купить? И зачем? Частичные ответы на эти вопросы начинают появляться во время текущего судебного процесса.

Зачем компаниям Chrome

Браузер - отличный инструмент для продвижения собственной поисковой системы. Особенно такой популярный, как Chrome. Поскольку Chrome принадлежит Google, логично, что по умолчанию в нем используется Google Search.

Учитывая, что доля Chrome на рынке браузеров составляет примерно две трети, миллионы пользователей просто используют Google как основной поисковик - потому что так настроено по умолчанию.

Но интерес к Chrome выходит за рамки поиска. Браузер с такой аудиторией - это гигантская площадка для продвижения любых продуктов. Владение Chrome дает компании прямой доступ к четырем миллиардам пользователей.

Кто хочет купить Chrome

OpenAI

Руководитель продуктового направления ChatGPT Ник Терли сообщил в суде, что OpenAI заинтересована в покупке Chrome. Учитывая, что в ChatGPT уже встроены функции веб-поиска, логично, что компания хочет владеть собственным популярным браузером, чтобы расширить охват.

Кроме того, OpenAI, являясь одним из крупнейших конкурентов Google, наверняка будет рада завладеть таким важным активом Google.

Perplexity

Эта компания тоже предлагает поиск на базе искусственного интеллекта. Коммерческий директор Perplexity заявил в суде, что компания заинтересована в покупке Chrome. Причины те же, что и у OpenAI: платформа с большой аудиторией.

Perplexity также разрабатывает собственный браузер, который, по словам CEO компании, поможет лучше понимать пользователей и показывать им персонализированную рекламу.

Yahoo

На суде представители Yahoo сообщили, что они уже работают над собственным веб-браузером, но покупка Chrome упростила бы процесс выхода на рынок.

Генеральный менеджер Yahoo Search Брайан Провост заявил, что покупка Chrome обошлась бы в десятки миллиардов долларов, но с помощью владельца Yahoo - Apollo Global Management - такая сделка возможна.

Не только Yahoo оценивает покупку Chrome в одиннадцатизначные суммы. CEO Гэбриэл Вайнберг в суде оценил стоимость браузера в "примерно" 50 миллиардов долларов (по данным Bloomberg). Так что если какой-либо компании представится возможность купить Chrome, ей, вероятно, придется заплатить огромную сумму.

Тем не менее, такая инвестиция может окупиться. Покупатель Chrome сразу же получит платформу с миллиардной аудиторией. А в условиях, когда позиции Google пошатнулись, потеря основного браузера может стать для нее серьезным ударом.