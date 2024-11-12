Полякова стала жертвой грабителя: "Делать его известным на весь интернет?"

Оля Полякова стала жертвой ограбления

В stories исполнительница озвучила подробности неприятной ситуации. Она отметила, что какой-то мужчина нагло украл у нее телефон, когда тот выпал из рук. Это произошло в тот момент, когда вор пробегал мимо: он забрал устройство и скрылся.

Полякова говорит, что у нее есть даже видеодоказательство преступления, и теперь она думает, что ей делать. Певица поинтересовалась у подписчиков, стоит ли сразу обращаться в правоохранительные органы или опубликовать это видео в соцсетях, чтобы сделать грабителя настоящей "звездой".

"У меня украли телефон, и у меня есть видео, как его воруют. Я сначала его уронила, а потом чувак бежал и его подобрал. И теперь у меня вопрос, а что мне делать? Идти с этим видео в полицию или писать ему объявление? Или делать его известным на весь интернет? Что мне делать?" - спросила Оля.

Оля Полякова рассказала об ограблении (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Пока никакие другие подробности этого инцидента звезда не сообщала и, вероятно, выйдет на связь со временем, когда уже будет что-то известно или будут приняты какие-то меры.

Напомним, Оля Полякова - 45-летняя украинская исполнительница, блогерша и телеведущая. Была ведущей программ "Звездные яйца", тренером "Лиги смеха" и звездным детективом шоу "Маска".

В браке с бизнесменом Вадимом Буряковским воспитывает двоих детей - старшую Марию и младшую Алису. Вместе со своим избранником уже более 20 лет.

Семья Оли Поляковой (фото: instagram.com/polyakovamusic)